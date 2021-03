‘Zielsgelukkige’ zwemmers duiken weer in buitenbad AquaAltena

ANDEL • Drie maanden konden ze niet terecht in hun thuishonk AquaAltena, maar woensdag konden de eerste zwemmers van ZVDO’74 eindelijk weer een duik nemen in het Andelse bad.

“Dit is waar we naar hebben uitgekeken”, zegt ZVDO-voorzitter Lou Goedel.

Hardlopen of fietsen

“Ik zag alleen maar zielsgelukkige gezichten. Ondanks de temperatuur en de wind klaagde niemand over de kou. De zwemmers hebben drie maanden niks kunnen doen. Ja, wel hardlopen of fietsen, maar dat is het toch niet voor een zwemmer.”

Goedel zag woensdag samen met locatiemanager Frank van den Hogen en wethouder Shah Sheikkariem hoe 27 wedstrijdzwemmers en waterpoloërs van ZVDO’74 banen trokken in het buitenbad van AquaAltena, dat dankzij de inzet van exploitant Optisport en de gemeente weer geopend is.

Ook ZVDO droeg haar steentje bij en zorgde voor een lichtmast bij het buitenbad. “We hebben onderling een hele goede samenwerking”, vertelt Goedel.

• Wethouder Sheikkariem, locatiemanager Frank van den Hogen en ZVDO-voorzitter Lou Goedel. foto: Jan Noorlandt

De zwemmers en de waterpoloërs werken de komende maanden aan het opbouwen van hun conditie, want wedstrijden zijn voorlopig niet aan de orde, al wordt daar door de KNZB wel naar gekeken.

Mogelijk wordt er in juni of juli een kleine waterpolocompetitie afgewerkt, maar dat geen club promoveert of degradeert staat al vast.

Goede tijd

“We willen in ieder geval fit zijn voor als na de zomer de competities weer van start gaan, want daar ga ik toch wel van uit”, zegt Goedel. “Ook volgens het kabinet gaan we de goede tijd tegemoet, dus daar houden we dan ook rekening mee.”