Altena scoort goed op financiële ranglijst

ALTENA • De gemeente Altena scoort het rapportcijfer 9 op haar financiële situatie volgens accountants- en advieskantoor BDO.

Op de jaarlijkse ranglijst van gemeenten tussen de 50.000 en 100.000 inwoners, bezet Altena een gedeelde tweede plaats.

Dit betekent dat Altena het financieel goed op orde heeft. BDO concludeert dit na onderzoek van de jaarstukken 2019 en de begroting 2021 van alle Nederlandse gemeenten.

Geen verrassing

“Het is fijn als een extern bureau tot deze conclusie komt. Voor ons geen verrassing, maar dat maakt mij niet minder trots”, aldus wethouder Hans Tanis. “De begroting ziet er goed uit en we hebben een goede financiële buffer.”

Bij de begrotingsbehandeling 2021 gaf wethouder Tanis in de gemeenteraad ook al aan dat de gemeente een gezonde financiële basis heeft. Volgens BDO is de financiële positie van veel gemeenten verslechterd.

Altena is een positieve uitzondering, beschrijft Tanis.

Sociaal domein

“De afgelopen tijd hebben we intern kritisch naar de budgetten gekeken. Die operatie gaat in 2021 verder. Natuurlijk hebben we wel onze uitdagingen. Net als veel andere gemeenten vormt met name het sociaal domein voor de komende jaren een groot aandachtspunt.”

Inmiddels heeft de provincie Noord-Brabant de begroting van de gemeente Altena goedgekeurd.