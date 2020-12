Piet van Herpen haalt 4000 euro op met kerstbomenverkoop voor KWF

VEEN • Piet van Herpen uit Veen heeft met een speciale kerstbomenverkoop voor KWF Kankerbestrijding 4027 euro opgehaald.

Na zelf met de ziekte kanker geconfronteerd te zijn geweest, wilde Piet van Herpen dit na vijf jaar positief afsluiten.



Zijn standplaats was op de parkeerplaats bij het dorpshuis in Veen. Er werden verschillende soorten en maten kerstbomen verkocht voor de eenheidsprijs van 15 euro per stuk.

De totale verkoopopbrengst inclusief spontane donaties komt geheel ten goede aan KWF Kankerbestrijding.

De actie werd tevens ondersteund door Gerrit Goemaat uit Andel. Piet en Gerrit zijn al meer dan 30 jaar kerstbomenhandelaar en hebben hun standplaats in Rijswijk en Andel.

Hun hartelijke dank gaat uit naar alle kopers en donateurs.