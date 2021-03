Automobilist gaat ervandoor en botst tegen elektriciteitshuisje in polder bij Wijk en Aalburg

WIJK EN AALBURG • Een bestuurder van een Volkswagen Golf is donderdagnacht op de Biesheuvelweg in Wijk en Aalburg tegen een elektriciteitshuisje gereden.

Toen agenten de bestuurder van de wagen wilde controleren, ging hij ervandoor en kwam uiteindelijk tegen het elektriciteitshuisje tot stilstand.

De stroomkast vloog daarbij in brand, de automobilist kwam met de schrik vrij. Hij is meegenomen naar het politiebureau.

Het duurde even voor het stroom van de kast af was. Toen dat was gebeurd, kon de brandweer de kast blussen. Een berger heeft de auto uit de sloot getakeld en meegenomen.

foto: Jurgen Versteeg

Boeren zonder stroom

Door het voorval zaten meerdere boeren in de polder zonder stroom.

Het voorval vond plaats rond 00:50 uur.



foto: Jurgen Versteeg