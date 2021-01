Politie zoekt getuigen van inbraak in Sleeuwijk

SLEEUWIJK • De politie is op zoek naar getuigen van een woninginbraak aan de Munnikenhof in Sleeuwijk.

Daar sloeg een inbreker woensdagmorgen rond 5:30 uur toe.

Tussen 5:45 uur en 6:00 uur vertrok deze persoon weer uit de woning, maar onbekend is in welke richting en of daarbij gebruik gemaakt is van een vervoermiddel, aldus de politie.

Mensen met tips kunnen zich melden bij de politie via 0900-8844.