Jan van Arckel-nieuwelingen kunnen geen potten breken in Ronde van Hank

HANK/REGIO • De Jan van Arckel-nieuwelingen hebben zondag geen potten kunnen breken in de Ronde van Hank.

Christiaan van Rees (Groot-Ammers) en Daan Hartog (Giessenburg) reden weliswaar een goede koers, maar moesten in de laatste ronde in de remmen. Ondanks materiaalpech finishten ze als 31e en 34e. Thijs Wemmers (Bleskensgraaf) was betrokken bij een valpartij, maar eindigde toch nog als 35e.

Sem van Wijngaarden (Hardinxveld) werd 24e, Thom Verhoeks (Gorinchem) 45e, Luuk Wolthuis (Hank) 68e en Joris Peursum (Hardinxveld) 74e.