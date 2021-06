ASV Arkel eerste club in Molenlanden met Greenboarding

ARKEL • ASV Arkel is de eerste voetbalvereniging in de gemeente Molenlanden met een Greenboarding langs het hoofdveld. De Greenboarding werd donderdagavond in werking gesteld door wethouder Bram Visser en voorzitter Peter de Vries.

Het plaatsen van een Greenboarding past in het duurzaamheidsbeleid van ASV Arkel. Wethouder Visser noemde het een innovatieve stap. “Het sluit goed aan bij de duurzaamheidswens van de gemeente Molenlanden. Mooi dat dit initiatief van onderop komt, vanuit de samenleving.”

Greenboarding is een project van Softs World. Albert de Joode, die zelf jarenlang in het eerste elftal van Arkel speelde, lichtte toe dat Softs World clubs helpt te verduurzamen. Intentie is de Greenboarding te plaatsen bij 100 à 150 Nederlandse amateurclubs. Momenteel staan er 35. In Molenlanden is ASV Arkel de eerste vereniging met een Greenboarding.

Nul op de meter

Een Greenboarding is een nieuw digital outdoor reclamemedium. De Greenboarding heeft drie roterende zijden. Elke zijde kent zijn eigen toepassing; communicatie, luchtzuivering en zonne-energie.

De LED-schermen in de Greenboardings worden onderling op een online-platform met elkaar verbonden. Hierdoor is het een reclamenetwerk voor zowel lokale als nationale adverteerders interessant.

Voor clubs snijdt het mes aan twee kanten: er wordt bespaard op de energierekening en er worden tegelijkertijd reclame-inkomsten gegenereerd. Peter de Vries: “ASV Arkel wil binnen vijf jaar naar nul op de meter.”

Bij de ingebruikname was een aantal sponsoren aanwezig.



Bijschrift -

Foto: Rick den Besten