Delwel en Schakel op herhaling

GIESSENBURG • In de bekercompetitie van SC Giessen en Linge gaan Ernst Delwel en Tijmen Schakel op herhaling.

In een snelle partij werd het remise, waar met name Delwel niet ongelukkig mee was.

In de tweede ronde won Jaco Vonk van Henk van der Hoek, werd Bram Capelle naar de slachtbank geleid door Henry Houweling en liep een nieuwe opening voor Bert van Geldere niet goed af tegen Eddy Korevaar.