Niels Boogerd sjouwt ditmaal niet met dranghekken in AWM

MEERKERK • Jarenlang was Niels Boogerd een van de vele opbouwers van de finishstraat in de Burgemeester Sloblaan. Dit jaar slaat hij over, met een goede reden. De 24-jarige Meerkerker maakt namelijk zijn debuut als wielrenner in de Arno Wallaard Memorial.

"Ik zal op zaterdagmorgen best wel zenuwachtig zijn, meer dan normaal voor een wedstrijd. Het is toch speciaal om in je eigen dorp en omgeving te koersen", blikt Niels Boogerd vooruit.

"De wekker gaat op hetzelfde tijdstip en ik zal heus wel even komen kijken als er wordt gesjouwd met dranghekken en de vele reclamedoeken worden opgehangen. Mijn hele familie werkt mee, maar ik ditmaal niet. Ik zal relaxed moeten toewerken naar de start om half drie. Goed eten en vooral uitrusten. Een droom komt uit met het rijden van de AWM."

Voetbalschoenen

De accountant van professie weet waarover hij praat, hij fietst immers al heel wat jaren. "Mijn hoogtepunt uit mijn jonge jaren is toch wel de winst in de dikkebandenrace van Lexmond. Op Papendal werd ik zelf Nederlands kampioen, mijn Meerkerkse vriend Jesse van der Wal reed ook mee. Maar op een gegeven moment trokken we samen toch weer de voetbalschoenen aan", herinnert Niels.

Afzien

Toch begon bij hem het wielerbloed weer te stromen. "Ik heb mij weer gemeld bij de Nieuwelingen van Jan van Arckel. Via de Regiorecreanten en de Sportklasse kwam ik uiteindelijk bij de Amateurs terecht. In mijn studententijd heb ik zelfs in Frankrijk als gastrenner met oud-profs gereden. Dat was leerzaam, maar ook afzien in Reims en de Champagnestreek."

Wind

Eenmaal afgestudeerd pakte hij de draad weer op bij RC Jan van Arckel. "Voor dit seizoen heb ik goed getraind op het ijs en mijn kilometers gemaakt op de weg. Tot nu toe ben ik tevreden over het voorseizoen. Normaal gesproken ben ik niet iemand die op de voorgrond treedt, maar nu ligt dat anders. Ik weet dat het belangrijk is om vooraan de dijk bij Lexmond op te rijden. De eerste kilometers moet je rijden als in de finale. Met een beetje wind gaat het gas er direct op en wordt de wedstrijd bepaald. Ik moet dus topfit zijn."

"Hoe het werkelijk is in koers, durf ik niet te zeggen. Het is tenslotte mijn debuut. Gelukkig rijdt de teruggekeerde en zeer ervaren Merijn Korevaar (ex Rabo Continentalrenner – TS) mee en ook Jari Stravers. Die rijdt op dit moment knetterhard. Wij hoeven niets, want de vele Continentalploegen zoals Alecto met Coen Vermeltfoort, SEG met Marten Kooistra en Metec met topfavoriet David Dekker moeten de koers maken. Jan van Arckel kan in principe de benen stilhouden en zorgen dat we in de finale een belangrijke rol van betekenis kunnen spelen."

Theo Sprong