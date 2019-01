Christiaan van Rees pakt brons op NK-veldrijden, Daan Hartog vijfde

HELMOND • Christiaan van Rees heeft zaterdag in Helmond brons gepakt op het NK-veldrijden voor de jeugd in categorie 7. Ook Daan Hartog reed een sterke koers en werd vijfde in categorie 5.

Jelte Jochems was in categorie 7 een klasse apart. De strijd om het zilver ging tussen Christiaan van Rees (Groot-Ammers) en Guus v.d. Eijnden. De kansen wisselden, maar uiteindelijk kreeg Christiaan -die de afgelopen tijd door omstandigheden wat trainingen miste- het gaatje niet dicht. Na twee NK's met pech een mooi resultaat, hoewel Christiaan zelf na afloop vooral teleurgesteld was.

Daan Hartog had een mindere start. De Giessenburger dook rond de tiende plek het veld in, maar knokte zich knap naar voren met een mooie vijfde plaats als eindresultaat.

Het NK werd verreden in en rond recreatiegebied De Berkendonk. Het parcours was technisch en zwaar, met onder meer twee stukken strand.