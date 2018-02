Weer nipte nederlaag Triade

GROOT-AMMERS • Triade, strijdend voor de derde plaats, heeft de topper tegen DKV Victoria met 20-21 verloren. Het was al de derde nederlaag van de Nieuwpoortse korfballers met één treffer verschil.

In een goed gevulde sporthal De Reiger maakte Triade een scherpe indruk. Dit resulteerde in een prachtige, felle maar nette wedstrijd.

In de gelijkopgaande eerste helft was het voordeel licht voor Victoria, dat medekoploper is (9-11).

Triade gaf na rust extra gas om het de bezoekers zo moeilijk mogelijk te maken. Dat lukte, waardoor het tot de laatste minuut spannend bleef. Het duel verdiende eigenlijk geen winnaar, maar Victoria had het geluk van koploper. Victoria had in het laatste kwart weinig meer in te brengen, maar trok de overwinning toch nipt over de streep.