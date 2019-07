Hans Kramer, eigenaar De Put in Ottoland: 'Raad gebruikt niet alle informatiebronnen'

OTTOLAND • Met een bijeenkomst voor raadsleden en campinggasten wil Hans Kramer nog eens duidelijk maken dat zijn plannen voor camping De Put in Ottoland voor alle betrokkenen winst opleveren.

Hans Kramer, sinds een half jaar eigenaar van de Ottolandse camping langs de N214, staat te popelen om aan de slag te gaan. Maar totnogtoe is er vanuit de gemeenteraad geen groen licht voor de 150 chalets waar hij arbeidsmigranten onder wil gaan brengen.

Voor Kramer is dat onderdeel van zijn plannen cruciaal om miljoenen in een upgrade van de camping te steken én er nog geld aan over te houden. "Het verwijt dat ik de huidige campinggasten weg wil jagen is nergens op gebaseerd. Sterker nog, ik wil juist tientallen extra recreatieplaatsen creëren."

Gouden kranen

Het grootste deel van de gebruikers staat volgens Hans Kramer achter zijn plannen, zo benadrukt hij. "Er zijn nu 95 caravans. Van de bewoners zijn er 63 die aantoonbaar een contract hebben getekend en die samen met mij verder willen. En er is inderdaad een kleine groep voor wie het nooit goed is, ook al zou ik overal bij wijze van spreken gouden kranen aanbrengen."

Stroef

Maar het grootste struikelblok voor Kramer is de Molenlandse politiek. De samenwerking in het afgelopen half jaar omschrijft hij als stroef. "Waar dat door komt? Deels is dat onwetendheid met het op grotere schaal huisvesten van arbeidsmigranten, maar ik heb ook sterk de indruk dat sommige raadsleden zich niet baseren op alle beschikbare informatiebronnen."

Het proces is nog in volle gang. De camping heeft met alleen de recreatieve functie volgens de eigenaar geen bestaansrecht. Kramer: "Maar we moeten wel zorgen dat deze recreatieplek blijft bestaan, dus er moet iets gebeuren. Zonder vergunning moet ik het helaas weer te koop zetten, maar dat kan alleen als ik hem schoon oplever, dat wil zeggen zonder de huidige caravans. En dat zou ik bijzonder jammer vinden. Het kan een heel mooi project worden."

Informatiebijeenkomst

Mede om dit nadrukkelijk onder de aandacht te brengen houdt hij een informatiebijeenkomst voor de Molenlandse politici en een deel van de campinggasten, met als doel om nog eens te benadrukken dat zijn plannen een win-winsituatie voor iedereen inhouden. "De camping krijgt een facelift, waar ik miljoenen in moeten steken", licht hij toe. "Daarnaast worden arbeidsmigranten nu vaak ondergebracht in de kernen zelf en zorgen ze voor nog meer druk op de toch al krappe woningmarkt. Alblasserwaardse bedrijven als Mourik, Damen en IHC, waar ik al langer mee samenwerk, zitten te springen om huisvesting voor arbeidsmigranten. Projecten liggen nu stil omdat er geen bedden zijn."

Hij vervolgt: "Last but not least: ik werk samen met ondernemers in de streek die hier ook van profiteren. Zo onderzoeken we momenteel samen met lokale bedrijven de mogelijkheid om het leidingennetwerk te vernieuwen zonder de caravans te verplaatsen. Ik verwacht zo'n zeventig mensen van de camping. De raadsleden heb ik allen uitgenodigd; ik heb inmiddels één aanmelding van de VVD binnen."

Prestatiecontract

De Put is een lastiger project geworden dan Hans Kramer vooraf had ingeschat. "Toch blijf ik hoop houden dat het goed komt. Ik stond er eerst alleen zakelijk in, maar ik ben hier vaak en heb een band gekregen met de mensen die hier al tientallen jaren komen en met de plek zelf. Ik wil me er oprecht voor inzetten om van De Put voor iedereen een mooie plek te maken en te houden."

Kramer wil het niet bij mooie woorden laten. "Ik heb de gemeente al meerdere malen aangeboden een prestatiecontract te tekenen, waarin afspraken worden vastgelegd over het voorkomen van overlast en het behoud van de recreatieve kant van De Put. Zo loopt de gemeente geen risico als zij toestemming geven voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Kom ik de afspraken niet na, dan kunnen ze zo de stekker eruit trekken. Ik neem zo geen risico: ik heb al een dergelijk park waar alles zonder problemen verloopt." En met een glimlach: "Voor mij is dit geen sprong in het diepe. Ik kan al uitstekend zwemmen."