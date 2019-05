Eerste Lowland Mudgames in Lexmond

LEXMOND • In Lexmond vinden 14 september voor de eerste keer de Lowland Mudgames plaats. Het evenement is de opvolger van de jaarlijkse Highlandgames Zederik.

De organisatoren zijn druk bezig met de voorbereidingen. Afgelopen week werd een werkbezoek gebracht op het terrein aan het Lakerveld, dat beschikbaar wordt gesteld door Kees Kortlever. Hier gaan 14 september de deelnemers vanaf 14.00 uur van start. Zij leggen rennend en lopend een parcours van ongeveer vier kilometer met de nodige hindernissen af.

Opgeven voor de Lowland Mud Games is al mogelijk. Dit kan individueel en als team. 'Indien je als team wilt starten geef dit dan voortijdig op de dag zelf aan', melden de organisatoren op de website. De minimale leeftijd is 12 jaar, in verband met de te nemen obstakels. Ook is een zwemdiploma A verplicht. Jongeren onder de 18 moeten altijd onder begeleiding van een volwassene deelnemen aan de Lowland Mudgames. De inschrijfkosten zijn 15 euro. De opbrengst van de Lowland Mudgames gaat elke editie naar een goed doel; dit jaar is dat het Reumafonds.

Prijzen

Er zijn allerlei prijzen te winnen, onder meer voor originaliteit, kameraadschap, sexy, oudste deelnemer en sportief. Elke deelnemer krijgt een herinnering als bewijs aan deelname. Vrijwilligers om mee te helpen zijn overigens nog steeds welkom. Zij kunnen zich melden via lowlandmudgames@gmail.com. Voor meer informatie en aanmelden voor de Lowland Mudgames: www.lowlandmudgames.nl.