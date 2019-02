Tweede School op Seef label voor school in Oud-Alblas

OUD-ALBLAS • Wethouder Johan Quik van onder meer mobiliteit heeft donderdag 14 februari voor de tweede keer het welverdiende School op Seef label uitgereikt aan verkeersleerkracht Babette van de Groen van Prinsterer School in Oud-Alblas.

Zij heeft met de kinderen, verkeersouders en andere leerkrachten hard gewerkt om het verkeersdiploma te halen.

Na het overhandigen van het bordje en het diploma ging wethouder Quik enthousiast de klassen rond om iedereen te feliciteren met een speciale pen of bellenblaas. In verschillende klassen vertelden kinderen spontaan hun ervaringen met oversteken, fietsen en deelnemen in het verkeer.