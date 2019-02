Duurzame woningen Hoef en Haag in de verkoop

HOEF EN HAAG • Ruim zestig duurzame woningen in deelplan Het Dorpshart van Hoef en Haag gaan donderdag 7 februari in de verkoop.

Het betreft een aanbod van woningen, die worden voorzien van een warmtepomp en 12 tot 26 zonnepanelen. De woningen zijn gasvrij en energieneutraal: bij een regulier leefpatroon wordt net zoveel energie gebruikt als opgewekt. Een groot deel van de woningen wordt gerealiseerd aan de gracht of aan de Meander, de nieuw aan te leggen watergang, zodat bewoners straks genieten van een uitzicht over het water.

In samenwerking met de gemeente Vijfheerenlanden ontwikkelen AM en BPD Hoef en Haag, een nieuw dorp van 1.800 woningen tussen Vianen en Hagestein. Bewoners beschikken hier over een ruime woning in een groene, waterrijke en historische omgeving aan de Lek, op 15 autominuten van Utrecht. Hoef en Haag is volop in ontwikkeling. De eerste twee fasen met circa zeshonderd woningen zijn al grotendeels gerealiseerd. Naast woningen komen er ook diverse voorzieningen, waaronder een basisschool, supermarkt, kinderdagverblijf, gezondheidscentrum, kleinschalige winkels en horeca. In de huidige fase worden zestig rijwoningen en vier twee-onder-een-kapwoningen gerealiseerd. De bouw van de woningen is in handen van BAM Wonen.

