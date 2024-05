Ondernemers bedrijventerrein Schelluinen-West: wellicht onderzoek naar energiecoöperatie

ALBLASSERWAARD • Bedrijventerrein Schelluinen-West gaat mogelijk onderzoeken of een energiecoöperatie mogelijk is.

Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat als de bedrijven hun stroomverbruik onderbrengen in één groepscontract bij Stedin, er ruimte komt om de groei- en verduurzamingsplannen tot 2030 te realiseren.

Dit komt omdat de tijdstippen waarop zij energie verbruiken verschilt, van overwegend overdag tot ‘s nachts om voertuigen te laden.

Stedin biedt groepscontracten nog niet aan

De netbeheerder biedt zulke groepstransportovereenkomsten nog niet aan, meldt wethouder Jan Lock in een raadsinformatiebrief. ‘Stedin waaschuwt dat zo’n overeenkomst maatwerk is en dat per geval zal worden bekeken of een groepscontract mogelijk is.’

‘In de vervolgfase gaan ondernemers op Schelluinen-West onderzoeken welke bedrijven willen samenwerken in een energiecoöperatie en onder welke voorwaarden.’

Onderzoek op Gelkenes

Op bedrijventerrein Gelkenes in Groot-Ammers is een initiatief om samenwerking op het gebied van energie te verkennen. Studenten van de universiteit van Utrecht onderzoeken in opdracht van de gemeente onder meer de verduurzaming van en de samenwerking op het Ammerse bedrijventerrein.

In Bleskensgraaf is een projectgroep gevormd van ondernemers. Deze gaat onderzoeken hoe het bedrijventerrein in dit dorp energieneutraal kan worden.

Kansen bedrijventerrein Giessenburg relatief laag

De gemeente heeft van de Vereniging Arkelse Bedrijven nog geen signalen dat zij samenwerking op het gebied van energie willen onderzoeken.

Voor bedrijventerreinen Giessenburg, De Vort en Nieuw-Lekkerland geldt hetzelfde. ‘De kansen in Giessenburg worden relatief laag ingeschat, omdat het grootste deel van de bedrijven daar een kleinverbruikersaansluiting heeft. In Nieuw-Lekkerland is nog geen sprake van netcongestie en kunnen bedrijven nog een nieuwe of grotere transportaansluiting krijgen.’