Pepijn van Merkerk uit Goudriaan Nederlands kampioen dammen pupillen

PAPENDRECHT • Pepijn van Merkerk uit Goudriaan is Nederlands kampioen dammen bij de pupillen. Hij bleek na een week dammen in de locatie Vijzellaan van scholengemeenschap De Lage Waard in Papendrecht de sterkste.

Bij de junioren meiden werd Luise Gabbert overtuigend kampioen. Marlijn Moene behaalde goud bij de aspiranten meiden.

Spannend tot de laatste ronde

Tot aan de laatste ronde bleef het spannend bij de categorie pupillen (waar 20 dammers in de leeftijd tot en met 12 jaar aan meededen).

Twee dammers van damvereniging De Kroonschijf uit Brandwijk, Pepijn van Merkerk uit Goudriaan en Thijs Schakel uit Brandwijk, gingen bij het ingaan van de laatste wedstrijddag aan kop met elf wedstrijdpunten.

De kans was dus groot dat de nieuwe Nederlands kampioen dammen bij de pupillen uit de Alblasserwaard zou komen. Op donderdagmiddag damden ze tegen elkaar en eindigde hun partij in remise.

Op de hielen

Sven, het broertje van Thijs, en Fienne Martens uit Witharen zaten hen op de hielen met slechts één wedstrijdpunt minder. Alle vier moesten ze de laatste ronde tegen een goede tegenstander die ook al acht of negen punten bij elkaar hadden gesprokkeld.

Fienne was de eerste die de laatste ronde toesloeg en met overmacht Thomas van Vugt wist te verslaan. Thijs haalde een drie-om-drie naar dam uit bij Josef Zhang. Maar Josef wist de dam weer af te pakken en met één schijf achter toch nog remise af te dwingen.

Effectieve omsingeling

Ondertussen won Sven met een effectieve omsingeling van Dieter Terlouw uit Hoornaar, zodat Fienne, Thijs en Sven op twaalf punten kwamen.

Pepijn speelde een enerverende partij tegen Rafaël Koers uit Papendrecht, waarbij beiden met een voorpost de aanval niet schuwden. Een urenlang duel volgde, waarbij Rafaël uiteindelijk toch het onderspit moest delven.

Met deze laatste overwinning kon Pepijn met slechts één punt voorsprong op zijn naaste belagers de gouden plak in ontvangst nemen.

Meisjes aspiranten en junioren

Tegelijkertijd met het NK pupillen werd ook het NK aspiranten (dammers in de leeftijd tot en met 16 jaar) en junioren (dammers in de leeftijd tot en met 19 jaar) voor meiden gespeeld.

Bij de meiden streden zeven deelnemers in een rondtoernooi. Luise Gabbert uit Bennekom nam vanaf de eerste ronde de leiding in het klassement.

Luise vertelt: “Het was een beetje een gek NK, omdat mijn naaste concurrenten niet meededen. De laatste ronde tegen Yneke Goerres was heel spannend, omdat ze goed uit de opening kwam.”

Dit was de enige partij die Luise remise speelde. Omdat ze de andere partijen allemaal had gewonnen, eindigde ze boven Yneke die tweede werd.

De ervaren Marlijn Moene uit Wageningen, die al meerdere EK’s en WK’s heeft gespeeld, werd met 10 wedstrijdpunten eerste bij de aspiranten meiden, ver boven Indy Schouten die met 6 punten zilver behaalde.

EjK- en WjK-tickets

Pepijn, Sven, Thijs, Luise, Marlijn en Indy hebben met hun prestaties ook een ticket voor het EjK verdiend, dat van 1 tot en met 9 augustus wordt gehouden in Letland én voor het WjK dat van 27 oktober tot en met 4 november is in Polen.

‘Saamhorigheid was mooi om te zien’

Wedstrijdleider Jan Voortman vertelt: “We hebben een bijzonder en mooi toernooi achter de rug. Er is heel sportief gespeeld, ik heb geen een keer als arbiter hoeven ingrijpen.”

“Voor sommigen was dit het eerste NK en was het een spannende en enerverende ervaring om een hele week lange partijen te dammen. De saamhorigheid binnen de groep was mooi om te zien.” “

“Het was een leuk toernooi, waarbij het dammen een belangrijk onderdeel was, maar de saamhorigheid de boventoon voerde”, vult toernooidirecteur Jeroen Schakel aan.

“We hebben elke dag gezellig geluncht met elkaar. Ook hebben we een zeskamp en lasergamen gehouden voor de spelers. Op de barbecue voor spelers en hun gezinnen kwamen ruim tachtig man af.”

Kroonschijf en VGO voor het eerst organisator

De kampioenschappen werden voor het eerst in de geschiedenis georganiseerd door de damverenigingen De Kroonschijf (Brandwijk) en VGO (Hoornaar-Hoogblokland), beide spelend onder de paraplu van regiovereniging De Waarddammers.

Met negen spelers bij de categorie pupillen en twee aspiranten meiden was damvereniging De Kroonschijf sterk vertegenwoordigd in het deelnemersveld.

Meer informatie over de NK’s dammen voor de jeugd is te vinden op de website jeugddammen.com.

Top 5 eindstand pupillen:

Pepijn van Merkerk 12 wedstrijdpunten

Thijs Schakel 11 wedstrijdpunten (en 80 weerstandspunten)

Sven Schakel 11 wedstrijdpunten (en 73 weerstandspunten)

Fiene Martens 11 wedstrijdpunten (en 71 weerstandspunten)

Josef Zhang 10 wedstrijdpunten