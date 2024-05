Dodenherdenking in Giessenburg met bijeenkomst in kerk, bloemlegging en defilé

1 uur geleden

Nieuws 159 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

GIESSENBURG • In Giessenburg is zaterdag 4 mei in het kader van Dodenherdenking van 19.15 tot 19.40 een herdenkingsbijeenkomst in de hervormde kerk.

De kerk is om 19.00 uur open. Aansluitend is er vanaf 19.50 uur de herdenking bij het monument naast de kerk, met muzikale begeleiding door muziekvereniging Da Capo.



Na de twee minuten stilte en het zingen van het Wilhelmus houdt een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur een toespraak en wordt er een gedicht voorgedragen. Er is gelegenheid om bloemen te leggen en er is een defilé langs het monument. Na afloop staan koffie en thee klaar in de dorpskamer van Giessenburg.