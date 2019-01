Finalisten prijsvraag hoofdentree Kinderdijk presenteren hun ontwerp

KINDERDIJK • In Windkracht 4 in Kinderdijk vertonen de vijf winnaars van de prijsvraag voor een innovatieve oplossing voor de hoofdentree van Werelderfgoed Kinderdijk, vanaf vrijdag 8 februari hun ontwerp.

In juni 2018 schreef de gemeente Molenlanden een prijsvraag uit voor een innovatieve oplossing die de hoofdentree van het Werelderfgoed Kinderdijk veilig maakt voor iedereen. Uit de 37 visies die voor deze prijsvraag werden ontvangen, selecteerde de jury, onder voorzitterschap van gedeputeerde Adri Bom, vijf inzendingen. De inzenders van de geselecteerde visies hebben voor de tweede ronde van de prijsvraag een ontwerp gemaakt. De ontwerpen zijn van 8 tot en met 17 februari te bekijken in Windkracht 4 in Kinderdijk.

Wethouder Bikker opent vrijdag 8 februari om 16:00 uur de expositie van de vijf finalisten. De opening van de expositie is openbaar, iedereen is welkom. Bezoekers van de tentoonstelling kunnen hun reactie op de plannen geven. De jury neemt deze reacties mee in de beoordeling, die eind maart plaatsvindt.

Tentoonstelling

De prijsvraag Waterentree Werelderfgoed Kinderdijk is uitgeschreven door de gemeente Molenlanden in samenwerking met Architectuur Lokaal. Omdat de gemeente het belangrijk vindt te weten hoe de bewoners en andere geïnteresseerden over de plannen denken, worden de ontwerpen die in de tweede ronde van de prijsvraag zijn gemaakt tentoongesteld voordat de jury de inzendingen beoordeelt. De reacties die bij de tentoonstelling worden ontvangen, worden aan de jury ter beschikking gesteld.

Openingstijden

Windkracht 4 is te vinden aan de Molenstraat 236 te Kinderdijk. De openingstijden van de expo zijn tot en met 17 februari elke middag van 12:00 tot 17:00 uur. Meer informatie over de prijsvraag en het verloop tot nu toe is te vinden op de website www.arch-lokaal.nl.