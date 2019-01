Wethouder Quik laat weinig los over glasvezel Molenlanden; op 5 februari meer duidelijkheid

MOLENLANDEN • De gemeenteraad van Molenlanden smeekt bijna om duidelijkheid over de glasvezelplannen in (het vroegere) Molenwaard, maar krijgt die duidelijkheid pas op 5 februari.

In de meningsvormende raad van dinsdagavond werden de fracties bijgepraat, maar er bleek weinig nieuws onder de zon. "De selectieprocedure loopt, inhoudelijk kan ik er om die reden niets over zeggen", verklaarde wethouder Johan Quik. "De opdracht van de vorige raad zijn we aan het uitvoeren en in de raadsvergadering van 5 februari kom ik met een uitgebreide onderbouwing."

Quik reageerde nog wel kort op een artikel op de website van Het Kontakt, waarin Pieter van Grunsven (GlasDraad) wordt geciteerd. "Van Grunsven heeft geen gesprek met mij gevoerd, wel met mensen van de gemeente."

Onacceptabel

Maar zo gemakkelijk kwam de wethouder er niet vanaf. Hij werd bestookt met vragen. "Het lijkt zo langzamerhand een horrorfilm te worden. Hopelijk wilt u daar een einde aan maken. En vindt u het ook onacceptabel dat het zo lang duurt?", wierp Bert Moret hem voor de voeten.

Leo Timmer (CU) wilde weten of GlasDraad de partij is geweest die bezwaar heeft gemaakt tegen de selectieprocedure. En Jonette Korevaar (CDA) benadrukte het belang van glasvezel voor geheel 'Molenwaard'.

Komt er een reactie?

Wietse Blok (SGP) vroeg naar aanleiding van de publicatie(s) om helderheid voor de samenleving. "Samen met de afdeling communicatie zal ik kijken of we op een zorgvuldige manier kunnen reageren. Maar als dat het proces verstoort, zullen we het niet doen", antwoordde Johan Quik.

Bestek

De wethouder liet zich verder niet uit de tent lokken. Wel wilde hij nog kwijt dat er in het bestek niets is gewijzigd. "Dat staat nog steeds overeind."

Zakelijk

Verder hield Quik zijn kaken op elkaar. "We doen geen verdere mededelingen. Ik moet dit zakelijk beoordelen en zo ga ik er ook mee om. Op 5 februari komen we bij u terug. Het is zoals het is."

Stichting Glasvezel Molenwaard was op de publieke tribune vertegenwoordigd, maar wil (en mag, RdB) in dit stadium niet reageren.