HOORNAAR • Zondag was bij RTL 4 te zien hoe de allergrootste wens van de 12-jarige Bente Appelo uit Hoornaar in vervulling ging: vloggen met haar Youtube-idool MeisjeDjamila.

Het was een grote verrassing van de VriendenLoterij voor Bente. Spieren voor Spieren deed voor Bente, die aan een zeldzame spierziekte lijdt, een aanvraag bij het VriendenFonds van de VriendenLoterij.



Minke Booij, directeur van Spieren voor Spieren, zegt: "Bente heeft een zeldzame spierziekte, waardoor ze heel snel moe is en haar spieren pijn doen. Haar broertje en zusje hebben ook een spierziekte, waardoor de familie het zwaar te verduren heeft. Desondanks zetten Bente en haar gezin zich heel hard in voor Spieren voor Spieren. Na een emotioneel zware tijd, voor Bente en haar familie, wilden wij haar graag voor één dag in het zonnetje zetten. Geweldig dat Bente haar allergrootste droom, dankzij het VriendenFonds van de VriendenLoterij, is uitgekomen!"

Idool

Bente Appelo (12) reageert geëmotioneerd zodra haar idool binnenstapt: "Ik heb het gevoel dat ik in een droom zit! Ik ben een grote fan van vlogger MeisjeDjamila. Ik droom ervan later zelf een bekende vlogger te worden. Supergaaf dat ik een dagje met haar mee mocht lopen én ook nog eens mijn eerste vlog heb gemaakt."

In de video is te zien hoe Bente wordt verrast met haar hartenwens door VriendenLoterij-ambassadeur Irene Moors.