Veel positieve reacties op verkeersactie in Arkel

ARKEL • De verkeersactie 'Te gast in Arkel' heeft donderdagmiddag veel positieve reacties opgeleverd. De kinderen vonden het geweldig om te doen en kregen hulp van verkeerswethouders Jan De Groot van Giessenlanden en Kees Boender van Molenwaard.

De campagne maakte weggebruikers op een positieve wijze bewust van het gewenste rijgedrag op de doorgaande route Stationsweg, Schotdeuren en Dam door Arkel. Aan de actie werkten politie, inwoners, dorpsraad Arkel, gemeente en groep 6, 7, 8 mee van de Brede School Lingewaard mee.

Gebleken is dat veel inwoners van Arkel zich vaak onveilig in het verkeer in hun dorp, door de gehaaste indruk die automobilisten achterlaten. De gemeente wil samen met bewoners, bedrijven en organisaties het verkeersgedrag in Arkel verbeteren. En onder de aandacht brengen, dat er ondanks haast en drukte, fatsoenlijk met elkaar moet worden gegaan. Het gedrag en fatsoen bepaalt de mate van verkeersveiligheid in het dorp.

Arkelnaren zetten zich met de campagne 'Te gast in Arkel' in als gastheren en –vrouwen voor de veiligheid in hun dorp. Samen met schoolkinderen boden zij weggebruikers een speciale flyer aan, waarin weggebruikers in een kort gesprek worden gevraagd zich voortaan als gast te gedragen. Een gast houdt namelijk rekening met de toegestane snelheid van 30 km per uur en met andere weggebruikers.

Eerdere 'Te gast in…'-acties vonden plaats in Oud-Alblas, Hoornaar, Schoonrewoerd, Leerdam centrum, Gorinchem-Noord en Meerkerk. Nieuwe campagnes komen er nog in Leerdam en de Gildenwijk in Gorinchem.