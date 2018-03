Trouwdag in teken van AWM Toertocht door de regio

MEERKERK • Een compleet nieuwe crew gaat proberen de AWM Toertocht meer impuls te geven. Voor de zevende keer in successie wordt daags na de Arno Wallaard Memorial een toertocht georganiseerd. Jolanda Boer-van der Grijn weet er alles van.

"We willen meer publiciteit en daardoor nog meer fietsers enthousiasmeren", begint Jolanda. De geboren Meerkerkse voetbalde, maar door blessures heeft ze al een tijdje geleden de kicks aan de wilgen gehangen. "Aansluitend heb ik in diverse commissies gezeten, maar het was toch niet zo mijn ding. De oproep om assistentie voor het organiseren van de Toertocht sprak mij aan. En na een aanmelding via Facebook, vorm ik samen met Marieke van der Veen en Karen Kers de commissie."

Overgangsjaar

"Voor ons is dit een overgangsjaar. We maken gebruik van het huidige draaiboek en al doende bekijken we welke veranderingen we eventueel zullen doorvoeren. Gekscherend zeggen we weleens dat we naar de 1000 deelnemers willen, maar we zijn blij met hetzelfde aantal van 300 fietsers als voorgaande jaren."

Iedereen is welkom. Jolanda vertelt enthousiast verder, "Natuurlijk komen de meeste fietsers uit de omgeving, maar in 2017 reden er ook renners uit echte wielerdorpen zoals Rucphen, Sint Willebrord en zelfs het Belgische Neerpelt mee. We hebben alle toerclubs aangeschreven en ook alle basisscholen in Zederik en Zederik in Beweging. Nu maar hopen dat ze weer naar Meerkerk komen, waarbij we afhankelijk zijn van de weersomstandigheden. We hebben een drietal parcoursen uitgezet. Het rondje van 30 kilometer is speciaal voor families. Daarnaast kan er 60 en 100 kilometer worden gefietst. Die laatste ronde is iets meer dan een rondje van de wielerwedstrijd een dag eerder. Je waant je over de Lekdijk en rijdend langs de Graaf als een echte wielerprof. Haha."

Er zijn, net als vorig jaar, weer twee startpunten; Eeterij Het Kleine Brughuis in Meerkerk en Café-restaurant De Krom in Oud-Alblas. "Onderweg kunnen deelnemers foto's maken. Via Facebook AWM Toertocht kan er gestemd worden op de mooiste foto. De winnende prent zal in 2019 op de banner en de uitnodiging."

Zelf fietsen zit er voor de organisatie niet in. "Vanaf 09.00 uur kunnen de eerste fietsers zich inschrijven. Dat wordt vroeg opstaan. Bovendien is het mijn trouwdag, maar mijn man Christian mag rustig op de fiets stappen met onze bijna 1 jarige dochter Noa. Ik verwacht halverwege de middag, na het opruimen en het uitreiken van de laatste herdenkingsbidonnetjes, weer thuis te zijn."

Voor meer informatie: www.arnowallaardmemorial.nl/toertocht.