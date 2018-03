Avonturenboerderij Molenwaard kan bijna open

GROOT-AMMERS • Het is bijna zover: op vrijdag 30 maart opent Avonturenboerderij Molenwaard de deuren. Op 6,5 hectare leren kinderen op een vrolijke manier waar ons eten vandaan komt. Ook leuk voor (groot)ouders.

Twee weken voor de officiële opening wordt overal op het terrein van het voormalige Ooievaarsdorp Het Liesvelt hard gewerkt en gerepeteerd. Schilders, timmermannen, dierverzorgers en acteurs leven al dagen toe naar hét moment.

Omvangrijk project

Eigenaar Michael van Hoorne uit Ottoland kan zich met enige moeite even vrij maken om te vertellen over zijn project. De theatermaker heeft zich vergist in de omvang ervan, bekent hij eerlijk. "We hebben hier 6,5 hectare waarop we onder andere gaan laten zien hoe ons voedsel groeit, waar melk en honing vandaan komen, waarom bijen belangrijk zijn. Niet belerend, wel educatief. Maar er zit meer aan vast dan ik had verwacht. We hebben bijvoorbeeld te maken met zeven controlerende instanties, onder andere voor dierenwelzijn en de veiligheid van speeltoestellen."

Fien en Teun

Michael wilde graag een parkje rondom Fien en Teun. "Mensen zijn op zoek naar de oorsprong van veel dingen: waar komt ons eten vandaan, hoe groeit iets? Met Van Hoorne Entertainment doen we al theater, entertainment op parken en televisie. We misten één ding: een eigen omgeving waar wij bepalen hoe we omgaan met onze gasten."

Ruim een jaar geleden sprak Michael burgemeester Dirk van der Borg en iemand van het ooievaarsdorp. "Ze vertelden me dat de bezoekersaantallen terugliepen en dat ze een nieuwe exploitatievorm zochten. Ik dacht: dit is te mooi om waar te zijn; een locatie op 10 minuten van ons bedrijf in Molenaarsgraaf."

Boerderijdiploma

Nog enkele dagen en kinderen rennen het terrein op, ouders of opa's en oma's in hun kielzog. Ze kunnen op de Avonturenboerderij hun boerderijdiploma halen, beesten knuffelen, tuinieren, shows bekijken, poffertjes eten, de molenaar van een echte molen bezoeken, rijden op een pony en een elektrische minitrekker en nog veel meer. Zes keer per dag verzorgen Fien en Teun een show over de boerderij.

"Daarnaast hebben we 'boerenkartheater': dit zijn shows van tien minuten. Een show bij de bijen, een bij de koeien en een bij de molen. Acteurs zingen en vertellen over het werk van de imker, boer en molenaar. Kinderen ontdekken dat er een verbinding zit tussen alles, dat bijen nodig zijn voor de productie van tachtig procent van ons voedsel bijvoorbeeld. We gebruiken entertainment om hen iets te leren. Dit is er nog niet in Nederland."

Recreatie belangrijk

De ondernemer heeft de wind mee in de regio. "Recreatie en toerisme zijn een speerpunt geworden in de Alblasserwaard, dat merk ik heel goed. Het streven is om de industrie aan de randen van het gebied te houden. De agrarische sector zoekt naar extra mogelijkheden. Daardoor is recreatie belangrijker geworden voor werkgelegenheid. De gemeente Molenwaard doet alles om dit te laten slagen."

Jonge varkentjes

Tijdens een rondleiding blijkt hoe ontzettend veel werk er is verzet. Alle gebouwen zijn opnieuw geverfd, in vrolijke kleuren. Het interieur van het hoofdgebouw is vernieuwd, in oud-Hollandse stijl. Alle paden zijn opgehoogd, er zijn nieuwe schuren gebouwd, op diverse plekken zijn horecavoorzieningen gerealiseerd en er zijn zelfs al jonge varkentjes geboren. Bewoners van de boerderij zijn de figuren Fien en Teun, een boertje en boerinnetje, al bekend van onder andere RTL Telekids.

Schoolreizen

In het restaurant zingen drie meiden met heldere, krachtige stemmen een liedje over de boer en zijn beesten: 'Drinken geiten geitenmelk? Of hoe zit het ook alweer?' Michael maakt snel een filmpje met zijn telefoon. In het gebouw ernaast repeteren Fien en Teun. Een regisseur geeft aanwijzingen. En man en een vrouw met kleren vol verfspatten geven de palen van de schommels een lik verf. Het team is al zeker van publiek, blijkt uit Michaels woorden. "Voordat we opengaan zijn er al 35.000 tickets de deur uit, in samenwerking met onder andere omroep Max, de ANWB en de Zuivelhoeve via consumentenacties. Meer dan vijfduizend kinderen komen al via schoolreizen die zijn geboekt. Het is groter geworden dan we dachten."

Vrijwilligers

Voor de vrijwilligers van Streekcentrum Ooievaarsdorp Het Liesvelt was het aanvankelijk even slikken toen Michael en zijn team het terrein 'bestormden'. "Ik heb steeds opnieuw uitgelegd wat we hier willen doen. De meeste vrijwilligers zijn gebleven, bijvoorbeeld voor het groenonderhoud. Ook hebben we vrijwillige gidsen en molenaars. Ze mochten ook in dienst komen, maar de meesten wilden dat niet omdat ze als vrijwilliger thuis kunnen blijven als het regent. De Stichting Streekcentrum is overigens nog steeds eigenaar van het gebied. We werken goed samen met de stichting. En vereniging voor natuur- en landschapsbeheer Den Hâneker blijft gewoon kantoor houden op het terrein."

Abonnement

De Avonturenboerderij Molenwaard biedt werk aan zeventig oproepkrachten. Op een drukke dag zullen er 35 mensen aan het werk zijn, van poffertjesbakkers en serveersters tot dierverzorgers, souvenirverkopers en acteurs. In het hoogseizoen kost een kaartje voor de Avonturenboerderij 11,50 euro, in het laagseizoen 6,50 euro. Dit zijn de prijzen bij online boeken; aan de kassa kosten de kaartjes een euro extra. Kinderen tot twee jaar hebben gratis toegang. Mensen uit Molenwaard kunnen voor 22,50 euro een abonnement aanschaffen waarmee ze het hele jaar welkom zijn.

Vijf uur zoet

Gemiddeld zullen kinderen vijf uur zoet zijn op het terrein aan de Wilgenweg in Groot-Ammers. Michael: "Pas waren hier kinderen die al een uur bleven kijken bij de jonge biggetjes, dus voorspellen kun je het niet. Maar als je het hele programma doet, ben je al snel vijf uur bezig: trekker en pony rijden, bootje varen, iets eten, een kuiken uit het ei zien komen, de koe melken... Iedere maand hebben we een thema. In april is het lammetjesmaand, dan komt er bijvoorbeeld een vrouw die wol spint. In mei hebben we 'Onderwater met Kikker'."

Alle informatie over Avonturenboerderij Molenwaard is te vinden op: https://www.avonturenboerderij.nl/