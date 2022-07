Boeren maken onafhankelijke ‘republiek’ Boerenlanden in rivierengebied

REGIO • In het hele rivierengebied, van Oud-Alblas tot en met Geldermalsen, werden vrijdagavond de plaatsnaamborden bestickerd met een nieuwe naam: Boerenlanden.

Het was een protestactie van boeren in de regio die hiermee zich afzetten tegen de stikstofplannen van de overheid. Op een ludieke manier riepen zij zo de onafhankelijkheid van Boerenlanden uit. In plaats van de sterren van de Europese vlag staan er gele houten klompen op de stickers.

In Hoogblokland werd daarnaast ook een groot spandoek onthuld. Richting de gemeenten werd een brief gestuurd met daarin een toelichting dat de actie niet gericht is op de gemeentelijke overheden.