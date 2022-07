Koe bevalt van drieling op boerderij Verdoold in Giessenburg

GIESSENBURG • Op de boerderij van de familie Verdoold aan de Van Houwelingweg in Giessenburg is afgelopen dinsdagavond een drieling geboren.

Er worden elk jaar ongeveer tweehonderd kalfjes geboren “Soms krijgt een koe twee kalfjes, maar een drieling is heel zeldzaam”, vertellen Gert en Jannie Verdoold. Ze kunnen het weten, allebei groeiden ze op in een melkveebedrijf. Jannie: “Mijn ouders maakte het ooit maar één keer mee.” Kansberekeningen die online circuleren, spreken ook boekdelen. Die variëren van één op de acht miljoen tot één op honderdduizend.

“We waren verrast, dit is heel bijzonder, We dachten wel aan een tweeling, maar dan zijn het er drie”, zegt Gert. “De kalfjes doen het gelukkig goed en drinken ook goed. De moeder moet nog een beetje herstellen, ze mag uitrusten in het strohok.”

Ineens nóg een kalfje

De familie houden hun drachtige koeien allemaal goed in de gaten. Toen Gert dinsdagavond tijdens het melken bij de hoog drachtige koe in het strohok ging kijken, zag hij tot zijn verrassing het eerste kalfje er al bij lag.

“Maar omdat ik al vermoedde dat het weleens een tweeling kon zijn, voelde ik op de koe of er nog een op kon zitten”, vertelt hij. Gert voelde en ontdekte nog drie pootjes. Hij hielp met de geboorte van de twee kalfjes. De kalfjes zijn iets kleiner dan gemiddeld.