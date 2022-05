Ga jij op vakantie naar België? Bezoek een glamping

Bekijk een land rijk aan geschiedenis en toch hip in elke betekenis van het woord wanneer u België bezoekt.

Niemand kan zeggen dat België saai is, van de grachten van Brugge tot de straten van Brussel, heerlijke chocolade, mosselen en frieten, waanzinnige muziekfestivals tot de werken van Kuifje of trappistenbieren.

Bezoek België voor onvergetelijke glamping vakanties

Ondanks zijn bescheiden omvang is België een land rijk aan cultuur en geschiedenis, traditie en moderniteit, en een land vol avontuur. De middeleeuwse steden van het land, die talloze UNESCO-schatten herbergen en wereldberoemde cafés waar het beste bier wordt verkocht, zijn misschien wel de populairste attracties.

Wanneer u de Belgische steden verlaat, vindt u druipsteengrotten, oerbossen die door eeuwenoude rivieren zijn uitgeslepen, en zandstranden aan de Noordzee. België is de thuisbasis van enkele van ‘s werelds vreemdste carnavals en beroemdste muziekfestivals, maar ook van geavanceerde musea en goed uitgeruste kunstgalerijen. België is een land van culturele, linguïstische en topografische diversiteit.

De meeste oude ‘kunststeden’ liggen in Nederlandstalig Vlaanderen, waar bezoekers worden betoverd door middeleeuwse klokkentorens, marktpleinen en beroemde gebouwen die uitkijken op kanalen, maar Franstalig Wallonië is beduidend landelijker. Het is gemakkelijk om uw Belgische vakantie te vullen met het buitenleven dankzij de prachtige grotten, majestueuze kastelen en pittoreske landschappen van de regio. Natuurlijk zou geen discussie over België compleet zijn zonder de Belgische keuken.

Brussel en Luik strijden om de beste wafel, terwijl overal in het land speciaalzaken met de meest luxueuze chocolade te vinden zijn. Reuzenmosselen met knapperige ‘frites’ zijn een vertrouwd beeld. En dan is er het bier; brouwen in België is als een religie, en deze mystieke vaardigheid biedt een duizelingwekkend scala aan smaken, waarvan de bekendste de zes grote trappistenbieren zijn, die nog steeds in actieve kloosters worden gebrouwen.

Tot de steden van België behoort de hoofdstad Brussel

Brussel, de hoofdstad van België, is een must-see site voor iedereen die het land bezoekt. Glamping accommodaties zijn te vinden aan de rand van de stad, zodat u kunt besteden een paar dagen het verkennen van een van onze favoriete Belgische steden. De Grote Markt, waar het Stadhuis van Brussel (Hôtel de ville de Bruxelles) en de historische gildehuizen (Gildehuizeb) te vinden zijn, is een must-see in Brussel, net als de Sint-Michielskathedraal, een gotische kerk met twee torens en prachtige glas-in-loodramen. Het iconische Manneke Pis monument aan de nabijgelegen Rue de l’Etuve is een icoon van de stad; dit grappige kleine beeldje is volledig doorgedrongen in de Brusselse popcultuur, met souvenirs, graffiti, en nog veel meer verwijzingen naar het kind in de hele stad.

Wanneer is de beste tijd om België te bezoeken?

De beste tijd om België te bezoeken, is volgens ons tussen april en juni of september en oktober. In het voor- en najaar is de temperatuur aangenaam en zijn er minder mensen dan in de zomer. De zomermaanden, van juni tot en met augustus, zijn de drukste maanden in België. De wintermaanden, november tot en met februari, zijn het laagseizoen, maar toch vindt u in deze maanden geweldige kerstmarkten en chaotische carnavals, net als in de vastentijd. De zomertemperaturen in België liggen gemiddeld rond de 25°C, maar de winters kunnen bitterkoud zijn, met een gemiddelde van ongeveer 3°C.