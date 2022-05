Negende editie van Willem IV Rally op zaterdag 11 juni

REGIO • Na acht succesvolle edities organiseert Lionsclub Alblasserwaard d’Egelantier voor de negende keer de Willem IV rally voor het goede doel. Ook dit jaar is dit het Ronald McDonaldhuis Sophia Rotterdam.

Tijdens de vorige acht edities heeft Lionsclub Alblasserwaard d’Egelantier in totaal al zo’n 65.000 euro aan het Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam kunnen overhandigen.

Dit jaar wordt de ‘rally’ voor het eerst in twee klassen verreden: een Sportklasse voor de meer ervaren puzzeltocht rijders met complexere navigatie opdrachten en de Toerklasse voor de beginnende puzzeltochtrijders en rijders met weinig rally ervaring.

De term ‘rally’ is wellicht misleidend; In deze rally draait het niet om snelheid maar om inzicht en je hersens gebruiken. Een deelnemende team of equipe bestaat uit twee personen: een bestuurder en een navigator. Deelnemende teams rijden in eigen auto’s een professioneel uitgezette landelijke route, die dit jaar start in Alblasserdam. Vandaar uit voeren de opdrachten de deelnemers over mooie landelijke routes.

De opdrachten staan beschreven in het roadbook dat deelnemers ’s ochtends tijdens de briefing ontvangen. Naast de navigatieopdrachten is er uiteraard de gezelligheid onder elkaar. Deelnemers treffen elkaar tijdens een lunch onderweg en de dag wordt afgesloten met een diner op een bijzondere locatie. Daar zal ook het winnende team bekend worden gemaakt. De combinatie van een mooie route, sportieve competitie en verzorging van de inwendige mens staan garant voor een onvergetelijke dag.

Voor meer informatie of aanmelden: www.willemivrally.nl. Het aantal deelnemers aan deze rally is gelimiteerd. Naast deelnemers aan de rally zoekt Lionsclub Alblasserwaard d’Egelantier sponsoren, zodat een mooi bedrag kan worden overhandigd aan het Ronald McDonalds Huis Sophia Rotterdam.