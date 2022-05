Bert Vreeswijk schrijft boek over polsstokhoogspringen: ‘Het stiefkindje van de atletiek’

GORINCHEM • Atletiekfanaat Bert Vreeswijk heeft samen met Jaap van der Plaat een handboek geschreven over polsstokhoogspringen.



Polsstokhoogspringen is een moeilijk, maar misschien daardoor ook het mooiste onderdeel van de atletiek. “Hier komen veel sport- en natuurwetten bij elkaar”, zegt de bijna 72-jarige Gorcummer.

Katapult

“Ga maar na wat je allemaal nodig hebt: kracht, snelheid, lenigheid, uithoudingsvermogen, coördinatie en natuurlijk veel durf. Je komt met grote snelheid aanrennen en moet dan proberen de polsstok in de bak te rammen en vervolgens jezelf via een soort katapultachtige beweging de lucht inschieten. Je hangt meer dan een seconde ondersteboven om ten slotte door een kronkelige beweging te proberen om over de lat te springen. Mensen hebben geen idee wat daar allemaal bij komt kijken. Het wereldrecord staat op 6 meter 20, ofwel: zo hoog als een huis. Dat is waanzinnig.”

Bert Vreeswijk (1950) was in zijn sportieve carrière een succesvol meerkamper. Hij voltooide meer dan 25 tienkampen, verbeterde na z’n 55e en na z’n 60e tot twee keer toe het Nederlands record in zijn leeftijdsklasse. Maar ook op andere atletiekonderdelen wist hij mooie prestaties neer te zetten. In de jaren tachtig stond hij aan de wieg van de triatlonsport in Nederland. Hij voltooide tweemaal de beroemde Ironman op Hawaii.

Sportieve alleskunner

Vreeswijk is een sportieve alleskunner. “Binnenkort word ik 72. Al die nummers uit de Tienkamp beheers ik nog. Geef mij een discus en na vijf of zes keer oefenen heb ik de slag weer te pakken. Het is net als schaatsen en zwemmen. Met polsstokhoogspringen precies hetzelfde. Je loopt vijf of zes keer aan en je denkt: ‘hé, ik durf het nog’. M’n persoonlijke record staat op 3 meter 85. Als 60-plusser kwam ik nog tot 3 meter.”

In 2012 schreef Vreeswijk een rijk geïllustreerd boek over de tienkamp, vier jaar later volgde een soortgelijke uitgave over de vrouwelijke equivalent: de zevenkamp. Op 10 juni wordt zijn nieuwste boek gepresenteerd: Polsstokhoogspringen leer je zo!. “Ik heb het samen geschreven met Jaap van der Plaat. Jaap is de goeroe van het polsstokhoogspringen in Nederland. Die man heeft bijna 40 jaar ervaring en contacten met alle grote atleten. Hij neemt in het boek twee hoofdstukken voor zijn rekening, vooral over techniek en over de methode van training geven.” Ook de oud- en huidige bondscoach, veel insiders en voormalig wereldkampioen Rens Blom hebben een steentje bijgedragen. Evenals de Atletiekunie.

Stiefkind

Er is in Nederland veel talent. Vreeswijk: “Dat talent wordt niet overal evengoed benut, omdat er te weinig know-how is bij veel verenigingen. Polsstokhoog is om die reden ook een beetje het stiefkind van de atletiek. Ik hoop dat trainers, verenigingen, sporters, docenten lichamelijke oefening hier inspiratie vinden om deze tak van sport verder uit te breiden. Zowel in Nederland als in België. Met een gerichte aanpak is veel winst te behalen.”

Ieder jong kind kan volgens Bert Vreeswijk dit lastige atletiekonderdeel onder de knie krijgen. Op het trainingsveld van atletiekvereniging Typhoon wijst hij op het klimrek naast de baan. “Kijk nou eens hoe leuk kinderen het vinden om te klauteren, te hangen, dingen uit te proberen. Daar leggen ze de basis. Kinderen van zes, zeven jaar zijn niet bang. Ze hebben geen vrees. Je doet een oefening voor, ze zien het en ze doen het na. Op die jonge leeftijd leren kinderen de moeilijkste dingen, omdat het brein snel informatie opneemt. Voor kinderen is polsstokhoogspringen ‘vliegen door de lucht’. Als ze eenmaal hebben ontdekt, hoe leuk het is, dan laten ze nooit meer los.”

Polsstokhoogspringen leer je zo! is 200 pagina’s dik, full colour. Naast technische hoofdstukken komt ook de geschiedenis van de sport aan bod, evenals mooie anekdotes. Verder bevat het boek 350 foto’s, schema’s, tekeningen, Nederlandse en Belgische out- en indoor ranglijsten en grafieken. Het boek kost 29,95 euro (exclusief 4,95 euro portokosten) en kan vanaf 7 juni worden besteld via de mail: Tienkamptotaal@ziggo.nl of via Riikkabert@ziggo.nl..