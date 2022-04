De Kaai ondersteunt werk van museum De Koperen Knop

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Museum De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam is gestart met het verder digitaliseren van de hele museumcollectie.

Dankzij een bijdrage van de Stichting De Kaai te Sliedrecht is er extra budget bijgekomen, waardoor het werk nog beter kan worden uitgevoerd. Dit is een mooie opsteker voor de cultuurhistorie van de Alblasserwaard.

Van oudsher is de belangrijkste taak van musea het verzamelen van collecties. Al snel kwam daar een tweede taak bij, het tentoonstellen van die collecties of delen daarvan. Dit laatste was nodig om de eerste taak, het verzamelen, te kunnen betalen.

In De Koperen Knop gebeurt het registreren van de collectie al vanaf het eerste begin. Maar dat gebeurde vooral voor intern gebruik. Door een verdere uitbreiding van het digitaal maken van de collectie, kan straks ook het publiek ervan meegenieten.

Het gaat om één hoofdproject, dat omwille van de uitvoering in drie deelprojecten is onderverdeeld:

• De objecten in de vaste collectie (binnen en buiten) en in het grote museumdepot.

• De objecten van de grote textielcollectie, waarvan de oudste stukken uit de 17e eeuw stammen.

• Het samenstellen van een audiotour door het gehele museum.

Aan deze drie objecten wordt gewerkt door een groep vrijwilligers, die tegelijkertijd ook informatie over de objecten verzamelt, alles fotografeert en vervolgens op een museaal verantwoorde manier in beeld brengt.

Specifieke apparatuur

Om deze werkzaamheden goed uit te kunnen voeren is niet alleen veel menskracht nodig, maar ook specifieke apparatuur en voorzieningen, evenals een nieuw registratiesysteem. Alle objecten staan nu nog in een ADLIB-bestand, maar dat gaat binnenkort over op een geheel nieuwe versie onder de naam Axiëll. Dit is allemaal mogelijk dankzij bijdragen van derden. Onlangs is nog een bedrag van 2400 euro ontvangen van de Stichting De Kaai te Sliedrecht. Eerder werden al gelden voor de projecten toegezegd door het Prins Bernhard Cultuur fonds, door het Rivierenlandfonds, de Maatschappelijke agenda van Hardinxveld-Giessendam en door de Rabobank (dividendfonds).

Het uitvoerende werk gebeurt zoveel mogelijk in werkgroepen en als daar gelegenheid toe is door dienstdoende suppoosten op rustige momenten tijdens hun dienst. Hierbij kan nog veel extra hulp worden gebruikt. Voor het doen van verder onderzoek, via internet, de boeken in de uitgebreide museum-bibliotheek en alles wat al eerder aan informatie is verzameld. Het gaat daarbij om de directe uitvoering, maar ook om het coördineren van het werk en om het automatiseringsgedeelte. Het museum kan hierbij nog helpende handen gebruiken.

Museum De Koperen Knop is gevestigd op Binnendams 6, 3373 AD Hardinxveld-Giessendam. De openingstijden zijn dinsdag t/m vrijdag 13.00-17.00 uur en zaterdag 11.00-17.00 uur. Meer informatie: www.koperenknop.nl.