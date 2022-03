Hoe kun je je werknemers dit jaar echt verrassen?

Behaal je met je onderneming de gestelde doelen? Vind je het daarom de hoogste tijd om je werknemers eens te belonen? Dan kun je ervoor kiezen om voor je werknemers een leuk feest te organiseren. Met het oog op de huidige coronapandemie is dat echter geen verstandige keuze. Nee, als je je werknemers wilt belonen/verrassen, is het veel beter om een leuk geschenk aan hen te geven.

Een dergelijk geschenk moet uniek, moet praktisch en moet duurzaam zijn. Waarom duurzaam? Omdat meer en meer mensen waarde hechten aan een duurzame leefstijl. Als je onverhoopt een milieuvervuilend product geeft, kan dit intern voor de nodige kritiek zorgen. Geef daarom alleen duurzame geschenken aan je werknemers.

Waarom een cadeau voor je werknemers praktisch moet zijn? Omdat je werknemers dan echt iets aan het cadeau hebben. Het wordt in dat geval geen cadeau dat direct in de prullenbak verdwijnt. Of dat slechts één keer gebruikt kan worden.

Verras je medewerkers en hun gezin

Veel mensen zijn in de afgelopen jaren door een pittige periode gegaan. Men moest vanuit huis werken, terwijl men vanuit huis ook nog hun kinderen les moesten geven. Voor veel gezinnen was dit behoorlijk pittig, waardoor er her en der mogelijk irritaties zijn ontstaan.

Het is dan ook een goed idee om je pijlen niet alleen op je werknemer te richten, maar op zijn/haar gehele gezin. Zo kun je een bon geven voor een leuk dagje uit voor het gehele gezin. Grote kans dat je werknemer je hier heel erg dankbaar voor gaat zijn.

Geef een mok

Is het bij jou ook zo dat veel van je werknemers vanuit huis (moeten) werken? In dat geval wil je dat zij op een aangename manier vanuit huis kunnen werken. Om dit te bewerkstelligen, kun je bijvoorbeeld mokken bedrukken. Op deze mok kun je een zin, het naam van je bedrijf of het logo van je bedrijf bedrukken.

Wil je je werknemers om een bepaalde reden bedanken? Dan kun je ook op de mok een dankwoord plaatsen. Het leuke is dat je bij het bedrukken van een mok echt alle kanten op kunt. Bovendien is een mok zowel duurzaam als praktisch; een mok kan elke dag gebruikt worden in de komende jaren.

Stel een uniek cadeaupakket samen

Tot slot kun je er ook voor kiezen om een uniek cadeaupakket samen te stellen. Zo kun je in dit pakket allerlei lokale producten verwerken. Ook kun je ervoor kiezen om in dit pakket een persoonlijk dankwoord te stoppen. Indien je dit dankwoord ook nog met de pen schrijft, spreek je je waardering uit aan je werknemers.

Hoe je dit cadeaupakket samen gaat stellen, is uiteraard volledig aan jezelf. Met een pakket dat je zelf samen gaat stellen, kun je in ieder geval heel veel kanten op. Uit zo’n pakket blijkt direct dat je hier je best voor gedaan hebt; dat kan op nog meer waardering vanuit je werknemers rekenen. In dit pakket kun je uiteraard ook een bedrukte mok stoppen!