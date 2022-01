Gesloten Koperen Knop toch actief met restauratie

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Voor de vierde keer in twee jaar is Museum De Koperen Knop dicht vanwege covid-19. Dat betekent veel extra werk, geen bezoek en geen inkomsten. Maar wel tijd voor activiteiten. De restauratie van de tegelwand in de schouw is gestart evenals de digitalisatie van enkele collecties.

In opdracht van de Stichting Eigenaren van De Koperen Knop wordt een van de museumpronkstukken gerestaureerd. Hoewel het vee al meer dan 50 jaar niet meer in de stal staat, zitten vloeren en muren nog steeds vol salpeter. Dat komt uit de mest die destijds in de stal door de groep liep. Hierdoor zijn veel tegels van de achterwand van de haardschouw beschadigd. Andere kwamen los door het langsrazende zware vrachtverkeer, ondanks een verbod om door Binnendams te rijden.

Restauratie

Het museum heeft Van Sabben Oudnederlandsche Tegelwerken te Oud-Beijerland opdracht gegeven de tegels te restaureren. Inmiddels zijn alle tegels uit de wand verwijderd. Aansluitend worden de tegels elders drie tot vier maanden in speciale baden verhard. Daardoor zullen ze in de toekomst geen salpeter niet meer aanzuigen, maar juist afstoten. Tegel voor tegel wordt gerestaureerd of vervangen.

Textielcollectie

De Koperen Knop toont niet alleen veel moois aan het publiek, maar beheert ook enkele collecties. Afgelopen week is gestart met het kritisch bekijken van de unieke textielcollectie (periode 17e tot half 20e eeuw). De dubbele stukken, het te veel beschadigde en wat niet in het collectiebeleidsplan past, krijgt een andere bestemming.

Vervolgens wordt van een selectie een digitale expositie gemaakt, die via de website en op beeldschermen gaat worden getoond. Dat is een mooie oplossing voor het veelal fragiele materiaal, waar heel voorzichtig mee moet worden omgegaan. Dit alles is financieel mogelijk door bijdragen van het Rivierenlandfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland, Maatschappelijke Agenda Hardinxveld-Giessendam, Kringloop De Cirkel en de Rabo Clubsupport.

Alblasserwaardcollectie

Het museum verzamelt voorwerpen, die ooit in de Alblasserwaard werden gebruikt. Ook die collectie krijgt de komende tijd aandacht en zal zo nodig opnieuw worden gefotografeerd en van informatie voorzien. Ook dit alles moet in de toekomst digitaal vertoond kunnen worden. Hiervoor is het nodig dat er nader onderzoek komt naar herkomst en gebruik van de objecten. Daarnaast werkt het museum aan een audiotour.

Het museum zoekt extra vrijwilligers om mee te werken aan de digitaliseringsacties. Denk hierbij aan het maken van extra foto’s, het opzoeken van specifieke informatie over de objecten en het registeren van alles in een nieuw aan te kopen registratiesysteem. Voor meer informatie of aanmelding: directeur Alida Ambachtsheer via 06-14148618 of koperenknop@koperenknop.nl.