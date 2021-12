Workshop stamboomonderzoek voor beginners

DORDRECHT • Het Regionaal Archief Dordrecht geeft zaterdag 4 december een workshop over het opzetten van een stamboomonderzoek.

Tijdens deze Archief-wijzer wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden uitleg gegeven over de problemen die je tegen kan komen bij het maken van een stamboom, of het schrijven van een familiegeschiedenis.

Wie net begonnen is met stamboomonderzoek kan tegen onverwachte zaken aanlopen. Denk aan een fout in een geboorteakte van de burgerlijke stand, of een achternaam die bijna onherkenbaar veranderd is. Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden verschillende zaken behandeld die het verrichten van genealogisch onderzoek lastig kunnen maken. Hoe kun je dan toch verder onderzoeken? Door het bewandelen van een aantal zijwegen.

De workshop wordt gegeven door studiezaalmedewerker Rosita Autar en start met een zeer beknopte uitleg over stamboomonderzoek. Daarna zal ze een aantal valkuilen behandelen. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen en onderzoeksproblemen van deelnemers te bespreken.

Voor deze workshop is een beetje voorkennis van dit soort onderzoek handig. Het aantal plekken is beperkt en vooraf online aanmelden is vereist. Deelnemen is gratis.

De workshop duurt van 14.00 tot 15.00 uur. Aanmelden kan via www.regionaalarchiefdordrecht.nl/activiteiten.