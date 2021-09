Doneeractie voor Peperhoeve Wonen in Oud-Alblas

• De Peperhoeve in Oud-Alblas. (Foto: Aangeleverd)

OUD-ALBLAS • Per 1 oktober start er een klein wooninitiatief in Oud-Alblas, genaamd ‘Stichting Peperhoeve Wonen’. Binnen dit wooninitiatief is plaats voor 10 personen met een verstandelijke beperking die 24 uur begeleiding en zorg nodig hebben. Alle bewoners krijgen hun eigen woning/studio welke ze naar eigen smaak en idee mogen inrichten tot een leuke, gezellige woonruimte.

Binnen en buiten het huis zijn een aantal gemeenschappelijke ruimtes die nog moeten worden ingericht, zoals de keuken, de woonkamer, schuur, speelruimte, wasruimte en de tuin.

Omdat De Peperhoeve een stichting is, zijn ze afhankelijk van donaties en giften, om ze hierin te steunen zijn wij als ouders een doneeractie begonnen zodat de gezamenlijke ruimtes kunnen worden ingericht. Er is ook een bus nodig om de bewoners naar de dagbesteding te brengen en op te halen.

Financiële ondersteuning voor Peperhoeve Wonen kan gedaan worden via de doneeractie in de volgende link: https://steunactie.nl/actie/een-warm-thuis-voor-mensen-met-een-verstandelijke-beperking/-4354.