Geniet van alle comfort in een relaxstoel

Een relaxstoel biedt oneindig comfort voor jong en oud. De stoel wordt namelijk gevormd naar jouw lichaam. Daarnaast kun je de stoel met allerlei extra functies laten uitbreiden, zoals een sta-op functie of elektrische hoofdsteun. Bij sommige relaxstoelen kun je de standen aanpassen met elektrische bediening, zoals de rugsteun of hoofdsteun.

Hoe fijn is dat? Zet je stoel eenvoudig in de stand die voor jou het aangenaamst is. Comfort en ontspanning is voor iedereen belangrijk. Een relaxstoel maakt dit mogelijk.

Wat is een relaxstoel?

De relaxstoel is gemaakt voor mensen die last hebben van stijve gewrichten en of pijnklachten hebben. Ontspanning kan ervoor zorgen dat de spanning in het lichaam afneemt waardoor ook de pijnklachten kunnen verminderen. Door voldoende balans te creëren tussen inspanning en ontspanning zijn pijnklachten vaak wat beter te dragen. Een relaxstoel helpt je stressless te zitten en dat is fijn. Je kunt ook een sta-op functie aan de stoel laten toevoegen. Dit helpt bijvoorbeeld oudere mensen die door hun leeftijd niet makkelijk meer kunnen opstaan. Je kunt ook kant-en-klare sta-op stoelen kopen.

Een sta-op stoel is ideaal voor degene die moeite of pijn hebben tijdens het opstaan uit een stoel. De sta-op stoel kan naar voren gekanteld worden waardoor je eenvoudiger en zonder extra inspanning vanuit de stoel op kunt staan. Dit is fijn voor mensen met ouderdomsverschijnselen of bij stijve spieren en gewrichten.

Waarom een sta-op stoel?

Dit soort stoelen biedt veel comfort en maakt het opstaan een stuk gemakkelijker. Zo beschikken de sta-op stoelen over elektrische bediening. De stoelen worden op maat gemaakt waardoor je ook zeker weet dat je er echt goed en comfortabel in kan zitten. Nog een voordeel is dat de stoelen er ontzettend mooi uitzien. Het oubollige van vroeger is allang niet meer van toepassing. Je hebt zelfs de mogelijkheid om de stoel aan te passen naar jouw eigen smaak en wensen.

Het aanbod is zo groot dat je uit de diverse modellen en systemen vast een goede keuze kan maken. De collecties qua sta-op stoelen worden steeds gevarieerder en daardoor wordt het makkelijker om een stoel te vinden die bij jou past. Informeer je goed over de verschillende mogelijkheden.

Kies voor ontspanning

We leven in een maatschappij waarin iedereen het druk heeft en het is belangrijk om op tijd te kiezen voor ontspanning. Tijd voor jezelf en om even tot rust te komen is een must. Ga lekker even een boek lezen, geniet van een lekker kopje thee of koffie en zorg dat je lichaam weer even kan herstellen.

Wat is dan fijner als je in een comfortabele stoel kunt ploffen die helemaal op jou is aangepast? Wil je even liggen en je ogen sluiten dan kan dat ook. Je kunt de stoel makkelijk achteroverkantelen waardoor je niet alleen een fijne stoel hebt, maar tegelijkertijd ook een ligstoel. Op deze manier kan je je altijd ontspannen op de momenten dat jij er behoefte aan hebt. Een relaxstoel kan je echt veel comfort bieden – en de stoel is al helemaal onmisbaar met de extra sta-op functie, vooral wanneer je klachten hebt bij het opstaan of gaan zitten.