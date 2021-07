Natuurfilm ‘De Wilde Waard’ over de Alblasserwaard te zien in bioscoop Landvast

ALBLASSERWAARD • Twee jaar werkte cameraman Stijn Philips aan zijn natuurfilm over de Alblasserwaard. Op 8 september is de première in bioscoop Landvast in Alblasserdam en daarna is ‘De Wilde Waard’ daar ook te zien.

“Ik ben daar zo blij mee”, reageert de oud-inwoner van Giessenburg. “Goede stoelen, een groot scherm, perfect geluid, het maakt de ervaring er zoveel mooier op. En het is natuurlijk gaaf om te zien dat ‘De Wilde Waard’ gewoon tussen alle blockbusters uit Hollywood staat.”

Vier seizoenen lang volg je als kijker via tien losse verhaallijnen, steeds wisselend tussen plekken als Kinderdijk, de Donkse Laagten en de Avelingen, verschillende dieren als de grutto en de bever.

Lees hier het interview met Stijn Philips bij de start van dit project.

Wildernis

De Alblasserwaard is mensenwerk, ingepolderd, en al honderden jaren in gebruik als woon- en werkgebied. Maar voor de dieren die er wonen is het een wildernis als alle andere.

Dat perspectief laat Stijn Philips, cameraman bij natuurprogramma’s als ‘Vroege Vogels’ in ‘De Wilde Waard’ zien. “Hun strijd om te voedsel te vinden, voor jongen te zorgen, de uitdagingen waar zij tegenaan lopen, die vaak onbekende kant heb ik vastgelegd”, knikt hij.

Groter

Begin 2019 startte hij met het project. Het uitgangspunt: een korte film van zo’n twintig minuten, die begin 2020 klaar zou zijn. “Het heeft wat langer geduurd, dat klopt”, lacht hij. “Maar het is veel groter geworden dan ik had verwacht. De reacties waren zeer enthousiast en er kwam extra geld los. Daardoor kon ik een volwaardige film van bijna een uur maken. Een kans die ik met beide handen heb aangegrepen.”

Na de première op 8 september kunnen belangstellenden bij bioscoop Landvast een kaartje kopen. De prijs is nog niet bekend. De programmering wordt ongeveer anderhalve week van tevoren door Landvast gemaakt.