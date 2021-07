Stichting Waterfront uit Ameide presenteert ambitiedocument met elf plannen

AMEIDE • Maandag 12 juli presenteerde de stichting Waterfront Ameide en Tienhoven aan de Lek het langverwachte ambitiedocument en bood het aan aan wethouder Cees Taal.

Het document bevat elf plannen met betrekking tot het verbeteren en verfraaien van de Lekoever en de haven van Ameide.

Wethouder Taal was onder de indruk en prees het initiatief en de saamhorigheid: “Dit document is nu in goede handen, in ieder geval zo lang ik wethouder ben!”

Het ambitiedocument is te downloaden op de nieuwspagina van de website van het Waterfront: www.waterfront-ameide.nl.