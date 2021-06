Gondelvaart opent Haven 10-daagse in Alblasserdam; opgeven nu al mogelijk

ALBLASSERDAM • De voorbereidingen voor de Gondelvaart op zaterdag 11 september dit jaar zijn in volle gang. Het feest met de versierde en verlichte bootjes is de opening van de Haven 10-daagse in Alblasserdam.

Inwoners van Alblasserdam, bedrijven, verenigingen, families en vriendengroepen worden uitgedaagd om boten en bootjes mooi te versieren en te verlichten. “Maar we vinden het geen probleem wanneer er gewone bootjes meevaren om het gezellig te maken met elkaar”, vertellen de organisatoren.

Korte voorbereidingstijd

“We beseffen dat de voorbereidingstijd vanwege corona erg kort is naar de komende gondelvaart, waardoor niet iedereen de gelegenheid heeft om er iets moois van te maken. Ook kano’s met een toplichtje zijn welkom.”

De organisatie van de Gondelvaart, die straks voor de vierde keer gehouden zal worden, bestaat uit Wanda Boeije, Arie den Boer, Jan van Steenis en Ap Kremer. Zij hebben ervoor gekozen om de Gondelvaart opnieuw te laten starten op het brede stuk van de Alblas nabij Oosteinde 42 in Oud-Alblas. De start is om 20.00 uur. De vloot arriveert dan om 22.00 uur aan het einde van de Polderstraat bij de Dam in Alblasserdam.

Gaat om gezelligheid

“We hopen natuurlijk op zoveel mogelijk boten, pontons en bootjes die meedoen”, vertelt Arie den Boer, die destijds een van de initiatiefnemers was om de Gondelvaart nieuw leven in te blazen in Alblasserdam. “Ze hoeven dus niet versierd te zijn, het gaat om de gezelligheid. Mensen die wel hun boot willen versieren, kunnen dat doen aan de hand van het thema ‘water’. Daarover is veel te doen natuurlijk. Niet alleen hier in de polder, maar ook wereldwijd. Deelnemers mogen heel creatief omgaan met dit thema.”

Voor de mooiste creaties zijn geldprijzen van 400, 300 en 200 euro te winnen. Mensen of teams die willen meedoen, moeten zich opgeven bij de organisatie. Dat kan door een mailtje te sturen naar Wanda Boeije via boeije@ziggo.nl. Bedrijven kunnen tijdens de Gondelvaart op creatieve wijze zichzelf promoten en reclame maken.

In tegenstelling tot in voorgaande jaren zal er dit jaar geen wedstrijd zijn om de mooist versierde tuin. In de praktijk bleek het lastig om die tuinen goed te kunnen jureren. “Mensen mogen hun tuinen langs de route natuurlijk altijd mooi maken en verlichten, dat verhoogt de feestvreugde”, aldus het organisatiecomité.

Inschrijven kan tot 8 september. Er zijn enkele voorwaarden, bijvoorbeeld voor wat betreft de minimale snelheid (6 km), het maximaal aantal decibellen (85) en de algemene vaarregels van het waterschap die van kracht zijn.