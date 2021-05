Politiek VHL wil voorrang inwoners Ameide bij nieuwbouwplan De Kandelaar

AMEIDE • Verschillende politieke partijen in de gemeente Vijfheerenlanden pleiten ervoor dat eigen inwoners voorrang krijgen bij de verdeling van de 22 woningen die gebouwd gaan worden op de locatie De Kandelaar in Ameide.

Officieel kan dat niet natuurlijk, maar door bijvoorbeeld te werken met een CPO-constructie of advertenties voor woningen eerst in streekbladen te plaatsen, wordt de kans vergroot dat belangstellenden uit Ameide als eerste aan de beurt zijn bij de verdeling van de woningen.

De ideeën voor een CPO-constructie en lokaal adverteren met de woningen bestaan al langer, maar werden op woensdag 26 mei in herinnering gebracht door Kees Vermaat van de SGP. Tijdens de commissievergadering Ruimte, Verkeer en Economie vroeg hij naar de mogelijkheden om een CPO-constructie verder uit te werken. Ook wilde hij weten of het eerst lokaal adverteren mogelijk is.

Wethouder Huib Zevenhuizen reageerde op de vragen van de SGP. “Met de bouwer kunnen we straks afspraken maken dat hij eerst lokaal adverteert. Ik begrijp dat argument.”

Het station van een CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap), waarbij nieuwe bewoners optreden als projectontwikkelaar, is volgens wethouder Zevenhuizen een gepasseerd station. “Ik weet dat er een initiatief voor was, maar we hadden toen al gekozen voor een aanbesteding. We hebben de initiatiefnemers hiervoor toen geadviseerd om contact op te nemen met de aannemers. Dat is gebeurd, voor zover ik weet. Wat daar uit gekomen is, weet ik niet, want de aanbesteding loopt nog.”

De voormalige locatie van de basisschool De Kandelaar in Ameide is vrijgekomen door het vertrek van de school naar een nieuwe locatie. De locatie is ingeklemd tussen de Tol, Aaksterveld en de Meidoornlaan en ligt sinds de sloop van het schoolgebouw braak.

De gemeenteraad van Vijfheerenlanden neemt op donderdag 10 juni een definitief besluit over het bouwen van woningen op locatie De Kandelaar. Het staat op de agenda als hamerstuk.