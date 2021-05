Nacht van Gebed in Ameide

AMEIDE • In de nacht van vrijdag 4 op zaterdag 5 juni wordt de Nacht van Gebed van Open Doors gehouden in De Sionkerk aan de Prinsengracht 28 in Ameide.

De deur is om 20.30 uur open, om 20.45 uur wordt begonnen met bidden. Dit duurt tot 01.30 of uiterlijk 02.00 uur. Net als andere jaren is er vrije in- en uitloop, er kan van begin tot eind, maar ook deels meegedaan worden.

Gezamenlijk gebed is volgens de kerk een sterk wapen waarmee broeders en zusters ondersteund kunnen worden.