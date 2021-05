Jan ‘t Lam (Jan de Bakker): ‘Ik houd meer van mensen dan van broden’

LEERBROEK/NIEUWLAND • Jan ’t Lam (70) uit Giessenburg heeft 45 jaar lang brood bezorgd in Leerbroek en Nieuwland. Ooit was hij bakker, maar Jan houdt meer van mensen dan van broden. ‘Ik was een soort sociaal werker voor mijn klanten.’

Veel klanten kwamen wekelijks bij een supermarkt waar ze hetzelfde brood van dezelfde bakker konden kopen, maar bestelden het toch bij Jan. Voor het praatje, de gezelligheid. Zelf genoot hij ook altijd van het contact met zijn klanten. En van autonomie.

“Ik hou niet van tussen vier muren zitten, de vrijheid vond ik heerlijk”, vertelt hij twee dagen na zijn afscheid van zijn werkgever Bakkerij van der Grijn. “Je regelt je eigen tijd; sta je lang te kletsen, dan ben je later klaar.”

Bezorgen

Jan was 25 toen hij door omstandigheden begon met brood bezorgen. “Ik was bakker bij bakkerij Alting in Meerkerk. We hadden een afnemer in Leerbroek die een maagzweer had gekregen. Ze vroegen of ik zes weken lang de bestellingen van zijn klanten kon bezorgen. Die man overleed, zijn vrouw bleef de winkel in het dorp doen en ik nam de buitenwijken en buurtschappen van Leerbroek over. Daarnaast werkte ik halve dagen in de bakkerij. Het beviel me uitstekend.”

In 1980 sloot de Leerbroekse winkel de deuren, Jan kreeg ook de klanten in de kern van het dorp erbij. “Ik moest kiezen: terug naar de bakkerij of helemaal de weg op.” Hij hoefde er niet lang over na te denken. “Ik vond het heerlijk, je maakt van alles mee. Mijn vrouw Wil vroeg bij thuiskomst altijd: heb je nog nieuws? Ik had altijd nieuws.”

Met veel mensen kreeg hij een vertrouwensband. “Ik was een soort sociaal werker, had tijd om problemen aan te horen, aandacht te geven. Ik kreeg bij mijn afscheid heel persoonlijke brieven en kaarten.”

Vijftig uur

Jarenlang reed Jan van maandag tot en met zaterdag zijn route. “Vanaf mijn zestigste ben ik minder gaan rijden, maar dan kwam ik nog aan weken van vijftig uur. Op zaterdag ging ik om 4 uur uit bed en was ik om half 6 ’s avonds thuis. Op vrijdag ging ik er om 5 uur uit en was ik om half 7 thuis.”

Deze maand maakt hij voor het eerst mee dat hij in weekeinden vrij is. “Ik kijk ernaar uit om bij mijn kleinkinderen in Hoornaar bij het voetballen te gaan kijken. Mijn eigen kinderen heb ik nooit zien sporten. Ik blijf een dag in de week rijden, op woensdag.”

Het volledige interview met Jan ‘t Lam staat deze week in Het Kontakt.