Kontakt Mediapartners neemt elf huis-aan-huiskranten van DPG Media over

GOUDRIAAN • Uitgeverij Kontakt Mediapartners in Goudriaan neemt met ingang van 1 augustus 2021 elf huis-aan-huiskranten van DPG Media over.

Het betreft de volgende titels:

IJssel en Lekstreek editie Capelle

Goudse Post

Zenderstreeknieuws IJsselstein/Lopik

Zenderstreeknieuws Montfoort/Oudewater

De Molenkruier (Nieuwegein)

Woerdense Courant

Zakengids Tiel

Culemborgse Courant

Weekblad West Betuwe

De Toren (Zaltbommel)

Carillon (Maasdriel)

Enorm bereik

Met de juiste focus én vernieuwingsdrang is de rol van de huis-aan-huiskranten nog lang niet uitgespeeld. “Lokale content die er toe doet is van groot belang”, meent Floor de Groot, directeur van Kontakt Mediapartners in Goudriaan (uitgever titels Het Kontakt). “Het bereik van de huis-aan-huistitels is enorm, evenals de gemiddelde leesduur en de waardering. In combinatie met een online-vernieuwingsslag zit er nog altijd muziek in onze sector.”

Vacatures

Door de overname ontstaan bij Kontakt Mediapartners vacatures binnen de disciplines verkoop, redactie en studio. Deze vacatures komen in de loop van dinsdagmiddag 18 mei online: https://kontaktmediapartners.nl/vacatures/

Focus

Vanuit de samenwerking binnen AdLocal (platform waarin uitgevers samenwerken op advertentioneel gebied, red.) zijn gesprekken gevoerd tussen DPG Media en diverse lokale/regionale uitgevers over wie het beste de lokale huis-aan-huiskranten kan exploiteren, zodat deze kranten hun rol in de maatschappij zo goed mogelijk kunnen blijven vervullen. De conclusie is dat de huis-aan-huiskranten de beste toekomst hebben bij partijen die zich volledig focussen op dit product. DPG Media verkoopt (het merendeel) van haar huis-aan-huiskranten dan ook aan verschillende lokale uitgeverijen, waaronder Kontakt Mediapartners, Em. de Jong/Telstar Mediagroep en Rodi Media.

Investeren

Jan van Dun, directeur Local Media DPG Media: “Ook DPG Media blijft onverminderd investeren in regionale en lokale journalistiek: met zeven regionale titels met in totaal 67 edities. Daarnaast werken binnen DPG Media inmiddels ruim 60 collega’s aan bijna veertig edities van het lokale platform In De Buurt. Er blijft tevens een samenwerking tussen de nieuwe eigenaren en DPG Media, omdat DPG Media vanuit AdLocal de nationale advertentieverkoop blijft uitvoeren.”

De verkoop is onder voorbehoud van positief advies van de ondernemingsraad van DPG Media.