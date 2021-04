Lintjescappuccino Vijfheerenlanden live op de radio

VIJFHEERENLANDEN • Ook dit jaar verrast burgemeester Sjors Fröhlich in een live radio- uitzending inwoners met de mededeling dat zij benoemd zijn tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Opnieuw is het niet mogelijk om de Lintjesregen op traditionele wijze te organiseren. Door de vele enthousiaste reacties vorig jaar houdt de gemeente Vijfheerenlanden daarom ook dit jaar weer de Lintjescappuccino Vijfheerenlanden. Zij doet dit in samenwerking met streekomroep SRC.

Tijdens een live radio-uitzending, op maandag 26 april van 10:00 tot 12:00 uur, belt burgemeester Fröhlich een aantal inwoners met Koninklijk nieuws. Op deze manier kan iedereen meeluisteren en de eerste reacties van de gedecoreerden horen.

Streekomroep SRC

Als streekomroep zendt SRC op radio en televisie vooral speciale gebeurtenissen uit, zoals nu de bekendmaking van de gedecoreerden van de gemeente Vijfheerenlanden. De uitzendingen bevatten muziek en lokale items als het regio- en gemeentenieuws.

De Lintjescappuccino Vijfheerenlanden is live op de radio (via 95.6 MHz in de ether), televisie (via nagenoeg alle providers) en online (www.src.fm) te horen en te zien. Kijk voor alle kanalen op www.src.fm/ontvangst.

Uitreiking Koninklijke onderscheidingen

De burgemeester reikt de Koninklijke onderscheidingen op vrijdag 30 april uit, volgens de richtlijnen van de Kanselarij der Nederlandse Orden.

Dit gebeurt in meerdere, korte, coronaproof sessies in het gemeentehuis in Vianen.