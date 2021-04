‘Gemeente Vijfheerenlanden moet waken voor slaapdorpen’

VIJFHEERENLANDEN • Met name in de kleinere kernen van de gemeente Vijfheerenlanden wordt te weinig gebouwd, vindt een grote meerderheid van de 391 respondenten op de recente enquête van het burgerpanel TipVijfheerenlanden. ‘De gemeente moet er voor waken dat het geen slaapdorpen worden door het vertrek van jongvolwassenen die er tegenaan lopen dat er te weinig passende woningen zijn’, luidt één van de waarschuwende reacties.

Vrijwel alle respondenten signaleren een woningtekort. ‘Een groot tekort’, vindt 46%. ‘Een tekort’, zegt nog eens 40%.

Over voor wie er primair gebouwd zou moeten worden, is het burgerpanel helder. De doelgroepen starters (kleine, goedkope woningen) en senioren (gelijkvloers met voorzieningen) worden veruit het meest genoemd.

Voorrang

Enkele reacties:

- Ik mis goedkope grond waarop je permanent mag wonen met chalet, tiny house e.d. Ik mis goedkope huurhuizen en betaalbare koophuizen voor de middeninkomens en ik mis een voorziening (bijv.) waar mensen altijd gelijk in kunnen bij een scheiding of als ze anderszins snel uit hun oude huis moeten.

- Groot tekort aan woningen, zowel huur als koop. Mensen uit de eigen gemeente moeten onderspit delven voor mensen vanuit grote steden. Dat vind ik persoonlijk een groot probleem. Inwoners van eigen gemeente zouden voorrang moeten krijgen. Daarnaast zou het voor starters een mooie optie zijn als er weer een regeling komt als een premiewoning. Nu is er geen perspectief om een huis te kunnen kopen gezien de prijzen.

- Er is een tekort aan betaalbare starterswoningen, waardoor de jongeren uit de gemeente vertrekken, wat gevolgen zal hebben in de toekomst( leegloop verenigingen, het verdwijnen van voorzieningen, het afnemen van activiteiten).

Toekomstbestending

- Starters hebben altijd al moeilijk de markt op gekund wegens een studieschuld bijvoorbeeld. Ik denk dat deze financiële situatie vooraf aangekeken moet worden in plaats van het als argument gebruiken voor de moeilijkheidsgraad op de woningmarkt. Ik zie het als dat ze enigszins beschermd worden tegen woonlasten en bijkomstigheden, wat juist een een financiële gezonde basis vraagt als je start. Ze zouden begeleid kunnen worden bij het beperken van studieschuld en hierin ingelicht worden wat dit op langere termijn betekent bij afname. Namelijk een studiebeurs heb je zo.. Daarnaast; er zijn ontzettend veel snelle woonmogelijkheden in onze regio en nieuwbouw is leuk, maar niet toekomstbestendig. Er wonen bijvoorbeeld veel ouderen in grote eengezinswoningen, we zouden deze huizen kunnen splitsen en voor starters en studenten kunnen vrijmaken. We lossen twee dingen op; woonmarktkrapte en sociale ‘controle’ met betrekking tot de alleenwonende oudere die vaak last heeft van eenzaamheid. Daarnaast kunnen we onze dorpen ‘verjongen’ wat is goed voor verenigingen, winkels en activiteiten. Daarnaast is er ontzettend veel sociale huur. Vele wooncorporaties hebben deze huizen in bezit. Helaas hebben deze woningen veelal te maken met achterstallig onderhoud. De woonruimten zijn niet duurzaam. En wooncorporaties vragen de hoofdprijs voor deze woningen als ze al te koop worden aangeboden op de markt. Wooncorporaties houden teveel woningen bezet voor sociale huurders, terwijl hierdoor starters en de middenklasse slecht kunnen verhuizen binnen eigen woonplaats.

Waar bouwen?

Prima als er woningen bijgebouwd worden. Heel graag zelfs! Ik weet niet waar meeste behoefte aan is. Maar wel belangrijk dat nagedacht wordt WAAR te bouwen in relatie tot leefbaarheid van bestaande woningen. Waarom in Vianen op/rond Sluiseiland? Laat de enige open ruime/groene/markante/bijzondere ruimte die er is bij de binnenstad, gewoon groen. Er moeten veel woningen bij, richt de aandacht dus op ‘grote’ projecten aan de rand in plaats van een beperkt aantal in de binnenstad waar ook nog eens veel verzet tegen is geweest. Weiland naast Van der Valk: waarom daar niet bouwen?

Woonwensen

Drie woonwensen springen eruit bij de respondenten op de enquête: een koopwoning/appartement in de prijsklasse 150.000-350.000 euro, een woning in de kern waar men woont en een woning mét tuin.

Voortouw nemen

Wat moet er gebeuren om de woningbouw in Vijfheerenlanden te stimuleren? ‘Winkels, kantoren en andere leegstaande panden ombouwen tot woningen of appartementen’, vindt meer dan de helft (54%) van de respondenten. ‘Initiatieven vanuit de bevolking beter/sneller waarderen’ wordt genoemd door 48% en ‘de gemeente moet zelf het voortouw nemen en niet enkel faciliteren’ scoort met 39% eveneens hoog.

Bouwen, bouwen, bouwen

Nog een tweetal reacties:

- Hoewel er een enorme behoefte aan woningen is, ben ik geen voorstander van het uit de grond stampen van nieuwe woonwijken, zoals Hoef en Haag en Broekgraaf. Liever creatiever omgaan met leegstaande bedrijven, kantoren en winkels. Ook incidenteel kleinschalige woningen toestaan in de lintbebouwing, passend in het landelijk gebied. Daarnaast zuinig zijn op onze natuur en agrarisch landschap.

- Houding van Vijfheerenlanden is verkeerd. Basishouding moet zijn: Ja, tenzij het echt niet kan. Gemeente wijst op mogelijke mogelijkheden en schuift daarmee termijnen steeds weer op. Dat soort plannen zijn nu niet interessant. Er zijn juist nu woningen dringend nodig. Je jaagt de jongeren uit de dorpen weg door geen aanbod. Dus .....nu bouwen, bouwen, bouwen!: Initiatieven vanuit de bevolking moeten beter/ sneller gewaardeerd worden = Tiny houses voor starters en liefhebbers.

Het burgerpanel TipVijfheerenlanden is een initiatief van Het Kontakt in samenwerking met onderzoeksbureau TopOnderzoek. Ook meedoen? Klik dan hier.