Kledinginzameling in Bleskensgraaf voor hulp Oost-Europa

BLESKENSGRAAF • Werkgroep Hulp Oost-Europa Bleskensgraaf houdt zaterdag 17 april een kledinginzameling.

Kleding (schoon en heel) kan worden ingeleverd tussen 09.30 en 12.00 uur aan de Hofwegen 50 in Bleskensgraaf. Schoenen, laarzen, beddengoed, zeep, shampoo en breiwol zijn ook welkom.

Er wordt dit keer geen verkoop georganiseerd in de schuur. Wel staat er een collectebus. Er zijn ook deze zaterdagmorgen fotokaarten te koop in de voortuin bij Jannie Keesmaat aan het Klaverpad 12. Als het weer het niet toelaat, gaat de kaartenverkoop niet door. Men kan wel een telefonische afspraak maken voor een ander moment. Dit kan via 0184-692385. De opbrengst is voor de Romaschool in Szernye, Oekraïne.