VVD Molenlanden wil aansluiten bij actie VHL tegen geluidsoverlast op dijken

MOLENLANDEN • De fractie van de VVD in Molenlanden wil dat het gemeentebestuur van Molenlanden aansluiting zoekt bij buurgemeente Vijfheerenlanden in de campagne tegen geluidsoverlast op (rivier)dijken.

Waterschap Rivierenland, politie Midden-Nederland, motorrijdersvereniging KNMV en gemeente Vijfheerenlanden slaan de handen ineen om geluidsoverlast op de dijken aan te pakken.

Zij hebben bij minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat gepleit voor een brede aanpak. Het ministerie laat nu door TNO de geluidsnormen voor geluidsoverlast onderzoeken.

Als een aansluiting bij de gemeente Vijfheerenlanden om wat voor reden dan ook, onmogelijk is, wilde VVD graag dat Molenlanden zelf actie onderneemt.

“Ook in onze gemeente is er veel overlast door vrijetijdsverkeer, onder andere op de dijken langs Lek en Linge”, aldus Philomeen Breddels van VVD Molenlanden. “Een campagne zoals van Vijfheerenlanden in samenwerking met waterschap, politie en motorrijdersvereniging KNMV kan mogelijk ook hier de overlast verminderen. De combinatie van een bewustwordingscampagne en een handhavingsactie spreekt VVD Molenlanden erg aan.”