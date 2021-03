Wandeling door Lexmond

LEXMOND • Op maandagmiddag 22 maart organiseert Zederik in Beweging een prachtige wandeling van zo’n 7 kilometer door Lexmond.

Het vertrek is vanaf de parkeerplaats bij Huis het Bosch aan de Nieuwe Rijksweg 6 Lexmond. Deelnemers houden zich aan de corona-voorschriften door met maximaal vier personen tegelijk te lopen en op aparte vertrektijden te vertrekken.

Vertrekken kan vanaf 13.00 uur. De wandeling duurt zo’n twee uur. De starttijd wordt doorgegeven bij het opgeven. Deelname bedraagt 2 euro inclusief koffie/thee.

Voor meer informatie of aanmelding: Zederik in Beweging via 06-22810286 of via info@zederikinbeweging.nl.