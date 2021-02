Coronaregels gelden straks ook op het ijs; koek- en zopietenten mogen open

• Schaatspret in 2018.

ALBLASSERWAARD • Het gaat vriezen komend weekend en de schaatsen worden overal uit het vet gehaald. “We gaan veel plezier maken met elkaar op het ijs, maar iedereen moet zich natuurlijk wel aan de coronaregels houden”, vertelt Michelle van der Veen van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Veel Alblasserwaarders staan na enkele ijsloze jaren weer te trappelen om de ijzers onder te binden. Burgemeester Jaap Paans van Alblasserdam: “De gemeente voelt mee met het enthousiasme van schaatsliefhebbers. Maar we doen ook een oproep aan allen om er in tweetallen op het ijs en/of samen met de IJsclub - binnen de geldende regels en beperkingen - het beste van te maken. Niemand wil een toename van besmettingen met langer durende maatregelen door ijs- en sneeuwpret. Wees solidair met elkaar, met de zorg en met getroffen ondernemers.”

Liefde voor het schaatsen

De gemeente Molenlanden staat er hetzelfde in. “We kennen de Alblasserwaarders en hun liefde voor het schaatsen”, vertelt woordvoerder Ingeborg Voogt van de gemeente Molenlanden. “Maar we doen ook een beroep op ieders gezond verstand om voorzichtig te zijn en bijvoorbeeld nog niet het ijs op te gaan als dat eigenlijk nog niet kan. We hopen dat er geen extra druk op de zorg gelegd zal worden door onvoorzichtige schaatsers.”

De Veiligheidsregio sluit zich hierbij aan: “We hebben genoeg hulpverleners beschikbaar, maar we moeten de zorg niet onnodig overbelasten in deze drukke tijd.”

Koek en zopie

Koek- en zopietenten zijn toegestaan, maar er mogen geen terrassen ingericht worden bij of op het ijs. De vergunningaanvragen voor koek- en zopietenten worden door de gemeenten beoordeeld volgens de geldende coronacriteria.

IJsbanen mogen open, omdat een ijsclub gezien wordt als een sportvereniging. Uiteraard gelden ook hier weer de coronaregels, waardoor kantines niet geopend zullen zijn.

Alleen afhalen

“Eigenlijk mag er alleen worden afgehaald bij de kantines en de koek- en zopietenten”, legt Michelle uit. “Mensen mogen hun gekochte etenswaren dus niet opeten bij de kraam, maar moeten het meenemen en onderweg nuttigen.”

Zowel de gemeenten Alblasserdam en Molenlanden als de Veiligheidsregio geven aan dat er geen extra toezicht wordt gehouden op de naleving van de coronaregels op het ijs. “Er wordt in het algemeen toezicht gehouden op het afstand houden en voorkomen van groepsvorming”, reageert Annelies van den Dool van de gemeente Alblasserdam. “De uiteindelijke bedoeling is en blijft om de kans op besmettingen te voorkomen.”

6 centimeter ijs

De veldijsbanen zullen overigens pas open gaan bij een ijsdikte van zo’n 6 centimeter. Bij natuurijs wordt een minimale dikte van 7 centimeter geadviseerd om veilig te kunnen schaatsen.

Geen Molentocht

Ongeacht de kracht van Koning Winter zal een Molentocht dit jaar overigens niet plaatsvinden. Gezien de huidige coronamaatregelen kan die niet op een verantwoorde manier georganiseerd worden.