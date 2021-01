ChristenUnie Molenlanden wil update over hulp aan gedupeerden toeslagenaffaire

MOLENLANDEN • De fractie van ChristenUnie Molenlanden heeft vragen gesteld aan het gemeentebestuur over de stand van zaken van de hulp aan gedupeerden van de toeslagenaffaire.

De toeslagenaffaire heeft een ongekende impact op het leven van duizenden gedupeerden. Voor hen zijn de gevolgen nog altijd dagelijks voelbaar. De ellende die hen is aangedaan is de afgelopen tijd steeds meer zichtbaar geworden.

Gemeenten hebben van het rijk vooralsnog 11 miljoen euro beschikbaar gekregen om gedupeerden snel te kunnen helpen. Veel gemeenten hebben een meldpunt geopend om deze hulp te kunnen organiseren. In de praktijk blijkt het tot nu toe echter lastig de doelgroep te bereiken.

De ChristenUnie in Molenlanden wil weten of het gemeentebestuur weet hoeveel gedupeerden er zijn van de toeslagenaffaire in de gemeente Molenlanden. Ook wil de partij weten welke hulp er momenteel geboden wordt. Verder wil de ChristenUnie weten welk deel van de 11 miljoen euro naar Molenlanden is gegaan of gaat.

Het gemeentebestuur heeft enkele weken de gelegenheid om dergelijke politieke vragen te beantwoorden.