Kwizzet 2020/2021 wordt in familiekring gespeeld

HOORNAAR/HOOGBLOKLAND • Nadat Kwizzet 2020 twee keer niet in de originele opzet gespeeld kon worden, is besloten het vragenboek online aan te bieden. Dit gebeurt op vrijdag 22 januari.

Team Kwizzet begrijpt dat mensen toe zijn aan een leuk avondje. Het is daarbij wel de bedoeling dat mensen in huiselijke kring spelen, dus elkaar niet opzoeken. Het is nog wel mogelijk om goed samen werken door videobellen of whatsapp en dergelijke, alleen ieder vanuit zijn eigen huis.

De wisselbokaal blijft gewoon bij de winnaar van 2019 en zal hopelijk in oktober 2021 bij een normale Kwizzet-avond verdedigd kunnen worden. Geen winnaar dus in de editie van 22 januari. De insteek van deze avond is een gezellige avond, die het stof weer even uit de hersens schudt.

Aanmelden kan tot vrijdag 22 januari 18.00 uur via kwizzet@hotmail.com.